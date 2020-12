Τα Χριστούγεννα του ΝΒΑ

March 6, 2020; Los Angeles, California, USA; Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo (34) controls the ball against Los Angeles Lakers forward LeBron James (23) during the first half at Staples Center. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή οι αμερικανοί φίλαθλοι είθισται να κάνουν προμήθειες και να προετοιμάζουν τους καναπέδες τους για την τελετουργία των Χριστουγέννων – όχι την οικογενειακή συγκέντρωση, αλλά τον δωδεκάωρο μαραθώνιο του ΝΒΑ. Πέντε αγώνες, επιλεγμένοι για την παραδοσιακή εχθρότητα των αντιπάλων, την ποιότητα των ομάδων ή τις φιλοδοξίες τους για τα πλέι οφ, που ξεκινούν στις 12 το μεσημέρι στην Ανατολική Ακτή και τελειώνουν μετά τα μεσάνυχτα στη Δυτική αποτελούν τη βιτρίνα του πρωταθλήματος και μια ένδειξη για το τι μέλλει γενέσθαι στους τελικούς του καλοκαιριού. Το έθιμο θα τηρηθεί ευλαβικά και εφέτος – με μία όμως ιδιαιτερότητα. Ενώ κατά κανόνα η περίοδος των εορτών σηματοδοτεί το τέλος του πρώτου τρίτου της σεζόν, το 2020 θα μετρά μόλις την τρίτη ημέρα της. Επειτα από τη διακοπή κάθε δραστηριότητας λόγω της πανδημίας τον περασμένο Μάρτιο και την επάνοδο μετά από τέσσερις μήνες, οι ρυθμοί του ΝΒΑ διαταράχθηκαν, όπως και οι όροι της καθημερινής ζωής παγκοσμίως. Στο ΒΗΜΑgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής» ο Μάρκος Καρασαρίνης γράφει για το καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη που επιστρέφει στις 22 Δεκεμβρίου, πανηγυρικά, όπως πάντα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει μόλις υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Μπακς, τον Τζέιμς Χάρντεν να θέλει να φύγει από τους Ρόκετς και τους Λεμπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ και Καουάι Λέοναρντ να εποφθαλμιούν το δαχτυλίδι του πρωταθλητή, όλοι έτοιμοι να προσφέρουν θέαμα αλλά και να αντιμετωπίσουν τις αντιξοότητες που επιφέρει στον αθλητισμό η πανδημία.