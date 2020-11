Μίλαν : Η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης

Μπορεί ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς να απουσίασε, ωστόσο η Μίλαν συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, καθώς επικράτησε με 2-0 της Φιορεντίνα και παρέμεινε αήττητη και στην κορυφή της Serie A, όντας στο +5 από τη 2η Ίντερ.

Οι «ροσονέρι» βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς ισοφάρισαν το κορυφαίο αήττητο σερί (29 αγώνες) τους στο πρωτάθλημα, που έχουν από τη σεζόν 1972/73. Έπειτα από εννέα αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, η ομάδα του Στέφανο Πιόλι έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 23 από τους 27 διαθέσιμους βαθμούς, έχοντας συντελεστή τερμάτων 23-8.

Εκτός από τη Μίλαν, μονάχα η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι επίσης αήττητη και πρώτη, από τα κορυφαία πέντε πρωταθλήματα της Ευρώπης.

