Tonis Sfinos : H πιο απολαυστική περσόνα της ελληνικής σκηνής έρχεται στο MEGA

Ποιος είναι αλήθεια ο Tonis Sfinos;

Ο Τόνις Σφήνος, κατά κόσμον Θάνος Κιούσης, γεννήθηκε το 1978 στα Καλάβρυτα και μεγάλωσε στον Άγιο Ελευθέριο.

Σπούδασε θέατρο στο Βέλγιο και χορό στη σχολή της Ραλλού Μάνου.

Από μικρός ήθελε να ασχοληθεί με το θέαμα αν σκέφτηκε να γίνει αστροναύτης, γιατρός αλλά και αρχαιολόγος.

Ο Θάνος θαύμαζε τον Θανάση Βέγγο, τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο, την Τζένη Καρέζη, τους Monty Pyhthons, τον Jim Carrey, τον Andy Kaufman και τον Pablo Francisco.

Αποφάσισε να γίνει ηθοποιός όταν είδε street performers στο Covent Garden να δίνουν παραστάσεις στην κεντρική πλατεία μπροστά από μια εκκλησία.

Πριν γίνει ο Tonis Sfinos,

Ο Θάνος είχε ξεκινήσει την καριέρα του, πριν δημιουργήσει τον Toni.

Είχε φτιάξει την ομάδα θεάτρου δρόμου Τσίρκο Ρεντίκολο και την μπάντα ΣΑΛΑΤΑ, που σημαίνει Σαλταρισμένα Αγνώστης Ταυτότητας Ατομάκια.

Έχει παίξει ως ηθοποιός σε τέσσερα επεισόδια της σειράς του Alpha Ο Πόλεμος των Άστρων και στην ταινία μικρού μήκους του Θοδωρή Καζή «For the height and the view».

Ο πρώτος άνθρωπος που αποκάλυψε τηλεοπτικά την ταυτότητά του ήταν η Ελεονώρα Μελέτη, το 2013 στη Μεσημεριανή Μελέτη, όταν πήγε σε μια εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Τέρη Χρυσού.

Χωρίς περούκα και γυαλιά

Ο Θάνος συνεχίζει κανονικά τη ζωή του όταν βγάζει την περούκα και τα φανταχτερά ρούχα.

Τα τελευταία πέντε χρόνια ζει έναν μεγάλο έρωτα με την Ιωάννα Γραμματικού με την οποία γνωρίστηκαν στα καμαρίνια νυχτερινού μαγαζιού, όταν εκείνη πήγε να τον συγχαρεί.

Το 2016 το ζευγάρι παντρεύτηκε στης Σπέτσες, με τον Θάνο να μην θυμίζει σε τίποτα τον… Toni Sfino.

Το 2018 η Ιωάννα Γραμματικού έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.