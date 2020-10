Ο Ζιντάν δεν έχει χάσει ποτέ στο Καμπ Νόου ως προπονητής

Ένα από τα πιο χορταστικά clasico των τελευταίων ετών παρακολουθήσαμε στο Καμπ Νόου, με την Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει τη μεγάλη απόδραση και να φεύγει με τον 1-3.

Οι «μερένγκες» έμειναν για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι αήττητοι απέναντι στην αιώνια αντίπαλο και άφησαν στο -6 της Μπαρτσελόνα, η οποία ωστόσο έχει και έναν αγώνα λιγότερο.

Για τον Ζινεντίν Ζιντάν αυτή ήταν η έκτη φορά που αντιμετώπισε τους «μπλαουγκράνα» στο Κάμπ Νόου ως προπονητής. Ο Γάλλος κατάφερε να διευρύνει το αήττητο σερί του στη Βαρκελώνη, καθώς στους έξι αγώνες έχει τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Μόνο η επίδοση του Μιγκέλ Μουνιόζ (7), είναι καλύτερη από αυτήν του «θρύλου» της «Βασίλισσας».

3 – Zinedine Zidane is unbeaten in his six Clásicos at Camp Nou as @realmadriden manager in all competitions (W3 D3). Only Miguel Muñoz (7) has won more away Clásicos for Real Madrid than him (3) in all competitions. Smile. pic.twitter.com/ZMI6EnFnRV

— OptaJose (@OptaJose) October 24, 2020