Χαμός στο Ρολάν Γκαρός : Έρευνα για χειραγωγημένο παιχνίδι!

Σοκ στο παγκόσμιο τένις, με την γαλλική εισαγγελία να ανακοινώνει ότι έχει αρχίσει ειδική έρευνα, για το ενδεχόμενο να υπάρχει στημένο παιχνίδι στο φετινό Ρολάν Γκαρός.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε τονίζεται ότι υπάρχουν καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνα σε αναμέτρηση του διπλού των γυναικών στο Ρολάν Γκαρός. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες ανάμεσα στις Αντρέα Μίτου και Πατρίτσια Μάρι και τις Γιάνα Σιζίκοβα και Μάντισον Μπρενγκλ.

Το παιχνίδι και οι τέσσερις τενίστριες που συμμετείχαν ερευνώνται για «οργανωμένη απάτη» και για «ενεργητική και παθητική διαφθορά», ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι τα φώτα στο συγκεκριμένο ματς έπεσαν μετά τα όσα έγιναν στο πέμπτο game του δεύτερου σετ, όταν σέρβιρε η Σιζίκοβα και οι Ρουμάνες έκαναν πολύ εύκολα μπρέικ.

Οι Σιζίκοβα και Μπρενγκλ δεν κέρδισαν ούτε πόντο στο συγκεκριμένο game, με την Tennis Integrity Unit να ερευνά επίσης το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πριν σερβίρει η Σιζίκοβα παίχτηκαν χιλιάδες ευρώ στο μπρέικ. Όπερ και έγινε με δύο διπλά λάθη και ένα αβίαστο λάθος από το δίδυμο Μπρένγκλε/Σιζίκοβα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι διοργανωτές του τουρνουά του Παρισιού ρωτήθηκαν για τη συγκεκριμένη υπόθεση, με τους Γάλλους να παραπέμπουν τους δημοσιογράφους στην Μονάδα Ακεραιότητας του Τένις, η οποία ωστόσο αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Το γεγονός ότι έχουμε πλέον ύποπτα παιχνίδια και σε επίπεδο Grand Slam προκαλεί σοκ στο παγκόσμιο τένις, αφού μέχρι τώρα η Tennis Integrity Unit έκανε εξαιρετικά τη δουλειά της και δεν υπήρχαν ύποπτα παιχνίδια, τουλάχιστον στις μεγάλες διοργανώσεις.

Κυρίως, μέχρι τώρα υπήρχαν υποψίες για χειραγώγηση αγώνων σε διοργανώσεις της ITF και σε διάφορα τουρνουά Challengers, τα οποία ήταν χαμηλής δυναμικότητας και έπαιζαν τενίστες χαμηλού επιπέδου.

Δείτε το βίντεο από το συγκεκριμένο παιχνίδι:

I was told by several sources that many bookmakers issued alerts for abnormal betting in Sizikova/Brengle match at Roland Garros, Set 2 Game 5, Sizikova on serve to get broken. She got broken to love. This is the video of the game (thanks to @UnArdeal for finding the video). pic.twitter.com/OPSO6hBjJj

— Stefano Berlincioni (@Carretero77) October 1, 2020