Επικοινωνία Μισέλ με Ερντογάν και Σίσι

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Σαρλ Μισέλ συζήτησε μαζί τους το ζήτημα της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, ανάμεσα στα βασικά θέματα που τέθηκαν ήταν η διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, η σχέση της ΕΕ με την Τουρκία και οι παράμετροι της σχέσης αυτής.

Ο Ερντογάν είπε στον Μισέλ ότι αναμένει πως οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χώρες μέλη θα υιοθετήσουν μια αντικειμενική και συνεπή στάση σε όλα τα περιφερειακά ζητήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να ξεγελαστούν από προκλήσεις, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Πληροφοριών της Τουρκίας.

Επανέλαβε επίσης ότι η Τουρκία είναι ανοιχτή σε μια λύση που θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πλευρών μέσω ενός φιλικού διαλόγου και δίκαιων διαπραγματεύσεων.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της, παντού και πάντα, απέναντι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αγνοεί αυτά τα δικαιώματα με μονομερείς ενέργειες.

Την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο συζήτησαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου σε επικοινωνία που είχαν.

Συγκεκριμένα, ο Σαρλ Μισέλ αναφέρει σε ανάρτησή του στο τουίτερ:

«Μίλησα με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο διάλογος και η συνεργασία είναι κλειδιά για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή».

I spoke with President @AlsisiOfficial of Egypt about the situation in Eastern Mediterranean.

Dialogue and cooperation are key for regional stability and security.

— Charles Michel (@eucopresident) September 17, 2020