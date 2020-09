Επικοινωνία Στόλτενμπεργκ με Τσαβούσογλου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ είχε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στη σκιά της ανακοίνωσης περί έναρξης συζητήσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εκ μέρους του Γενς Στόλτενμπεργκ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές της Άγκυρας, Τσαβούσογλου και Στόλτενμπεργκ συζήτησαν το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και τις τελευταίες εξελίξεις.

Μιλώντας για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου χρησιμοποίησε εκφράσεις ότι «η Αθήνα λέει ψέματα σε ό,τι αφορά στη διαμεσολάβηση του ΝΑΤΟ» και ότι «δεν επιθυμεί στην πραγματικότητα το διάλογο».

Επανέλαβε δε, ότι ο έλληνας ομόλογός του, Νίκος Δένδιας, απέρριψε πρόταση για «άνευ όρων» διάλογο σχετικά με την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα ας μην περιμένει να εγκαταλείψουμε τα δικαιώματά μας. Τους προτείνουν διάλογο και εκείνοι συνέχεια αρνούνται. Υπήρξαν πρωτοβουλίες και από την ΕΕ και από το ΝΑΤΟ. Εμείς λέμε ναι, αυτοί όχι αν και αρχικά είχαν δεχθεί» τόνισε.

«Δεν υπάρχει συμφωνία ακόμη, αλλά οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει» επέμεινε από την πλευρά του ο γ.γ. του ΝΑΤΟ αναφορικά με το επίπεδο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με αφορμή τις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ μίλησε για συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο -μεταξύ στρατιωτικών αξιωματούχων- που αφορούν στην κατάρτιση ενός μηχανισμού αποτροπής συγκρούσεων (deconfliction mechanism), με στόχο να αποφευχθεί μια στρατιωτική σύρραξη μεταξύ των δύο νατοϊκών συμμάχων στην περιοχή.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, πως δεν υπάρχει συμφωνία για τον μηχανισμό αυτό.

