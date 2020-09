Επίσημο: Στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ το Final 8 του BCL

Η FIBA ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την διεξαγωγή του Final 8 του Basketball Champions League στην Αθήνα. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου.

Η Συνέντευξη Τύπου βρίσκεται σε εξέλιξη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και αναμένεται να παρθούν επιπλέον αποφάσεις για τη διεξαγωγή του τελικής φάσης του Basketball Champions League. Η παρουσία κόσμου στις εξέδρες θα είναι το βασικό αντικείμενο συζήτησης.

Τα ζευγάρια του Final 8:

ΑΕΚ – Νίμπουρκ

Χάποελ Ιερουσαλήμ – Μπούργος,

Τουρκ Τέλεκομ – Ντιζόν ή Νίζνι

Σαραγόσα – Τενερίφη ή Οστάνδη.

🚨 The city of Athens has been awarded the hosting of the 2020 #BasketballCL Final 8!

— Basketball Champions League (@BasketballCL) September 2, 2020