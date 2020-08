Ο κορωνοϊός εκτόξευσε το βρετανικό δημόσιο χρέος

A person wearing a protective face mask walks by graffiti referencing Britain's prime minister Boris Johnson in East London following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), London, Britain, May 25, 2020. REUTERS/Henry Nicholls

Τα 2 τρισεκατομμύρια στερλίνες ξεπέρασε για πρώτη φορά το δημόσιο χρέος της Βρετανίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Η κυβέρνηση αύξησε τις δημόσιες δαπάνες για να αντιμετωπίσει την πανδημία του νέου κοροναϊού, με αποτέλεσμα το χρέος να ανέλθει σε ακριβώς 2 τρισεκατομμύρια 4 δισεκατομμύρια στερλίνες, ποσό που αντιστοιχεί στο 100,5% του ΑΕΠ για πρώτη φορά από το 1961. Όταν σπάνε τα ρεκόρ με τον Covid-19 «Οι σημερινοί αριθμοί αποτελούν μια αυστηρή υπόμνηση πως πρέπει να επαναφέρουμε σε βιώσιμη βάση τα δημόσια οικονομικά μας, κάτι που θα απαιτήσει τη λήψη δύσκολων αποφάσεων», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ.