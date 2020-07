Ελ Αραμπί: Όταν δεν σκοράρει, δημιουργεί το γκολ

Μπορεί στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο να μη σκόραρε, αλλά έδωσε μία εκπληκτική ασίστ στον Κώστα Φορτούνη, με τον έλληνα μεσοεπιθετικό να τελειώνει υποδειγματικά τη φάση για το 3-0 του Ολυμπιακού στο 61′.

Ο λόγος για τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος στη συντριπτική πλειονότητα των αγώνων του Ολυμπιακού φέτος σκοράρει, ενώ έχει δώσει πολλές σημαντικές και ευρωπαϊκές νίκες (Κράσνονταρ, Ερυθρός Αστέρας, Άρσεναλ).

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποθεώνει τον 33χρονο επιθετικό για τις ικανότητές του στο παρακάτω post που θα δείτε.

«Όταν δεν σκοράρει, δημιουργεί… το γκολ!» αναφέρουν χαρακτηριστικά στα social media οι «ερυθρόλευκοι».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

When he doesn’t score, he creates assists for goals! / Όταν δεν σκοράρει, δημιουργεί… το γκολ!⚽🦁 @elarabiyoussef #Olympiacos #ElArabi #Assist #Goal #Slgr #Football pic.twitter.com/REmJMSbIZ9

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 16, 2020