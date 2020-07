Η βραβευμένη Yggdrasil Gaming και τα «μυθικά» της slots στο casino του betshop.gr

H Betshop υποδέχεται την Yggdrasil Gaming, έναν από τους πιο αναγνωρισμένους και βραβευμένους παρόχους της βιομηχανίας του casino, που ξεχωρίζει για τα εντυπωσιακά παιχνίδια νέας γενιάς, ενδυναμώνοντας έτσι τη γκάμα των διαθέσιμων επιλογών για τα μέλη της σελίδας.

Η Yggdrasil Gaming διαθέτει περισσότερα από 70 φρουτάκια με πλούσιο θεματικό περιεχόμενο, καθώς επίσης, και παιχνίδια blackjack και ρουλέτας. Ο συνδυασμός εμπνευσμένων θεματικών ενοτήτων με τα εξελιγμένα γραφικά υψηλής ευκρίνειας και τους διασκεδαστικούς gameplay μηχανισμούς, έχουν κάνει τα παιχνίδια της Yggdrasil Gaming να ξεχωρίσουν και να κερδίσουν την προτίμηση των παικτών. Ενδεικτική είναι η δημοτικότητα τίτλων όπως, η τριλογία των Βίκινγκς (Vikings Go Wild, Vikings Go Berzerk, Vikings Go To Hell), που είναι εμπνευσμένα από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Βίκινγκς του HBO και δημιουργήθηκαν λόγω της υψηλής απήχησης και απαίτησης από το κοινό.

Εντυπωσιακά next–gen γραφικά και παιχνίδια με αέρα “νορβηγικής μυθολογίας”

Με την άφιξη της Yggdrasil Gaming στο online casino, τα μέλη του betshop.gr απολαμβάνουν κάθε εβδομάδα περίπου 10 νέα παιχνίδια με διαφορετική θεματολογία και διασκεδαστικό gameplay, τα οποία εκτιμάται ότι συνολικά θα ξεπεράσουν τους 55 τίτλους για να καλύψουν κάθε προτίμηση.

Τα «ψαγμένα» slots της Yggdrasil Gaming αντλούν έμπνευση από τη νορβηγική μυθολογία, το Μεσαίωνα και την Αίγυπτο και βασίζονται σε ήρωες, μυθικά τέρατα, δράκους και Θεούς, εντυπωσιάζοντας με το θέμα τους, τα πλούσια χρώματα και τα όμορφα γραφικά.

Ανάμεσα στα δεκάδες φρουτάκια που τα μέλη του betshop.gr μπορούν να δοκιμάσουν, συμπεριλαμβάνονται τίτλοι με φανταστικούς ήρωες όπως, τα Vikings Go Berzerk, Holmes And The Stolen Stones, Arthur’s Fortune και Wilhelm Tell, ενώ και τα betshop girls δε θα μείνουν με το παράπονο, αφού υπάρχουν πολύχρωμες και girly επιλογές όπως, τα Spiña Colada, Vikings Go Wild και Jungle Books.

Η καινοτομία και η υπερσύγχρονη τεχνολογία της Yggdrasil Gaming στο casino του betshop.gr

Το ιδιαίτερο design, τα υψηλής ποιότητας next-gen γραφικά και η τεχνολογία αιχμής είναι ορισμένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά χάρη στα οποία έχει διακριθεί η Yggdrasil, αποσπώντας πολλαπλά βραβεία για την καινοτομία των παιχνιδιών της. Επιπλέον, όλα τα slots αξιοποιούν την τεχνολογία iSENSE 2.0+ σε HTML5, υποστηρίζοντας όλους τους browsers και εξασφαλίζοντας συμβατότητα με όλες τις φορητές συσκευές και τα λειτουργικά συστήματα. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα μέλη του betshop.gr μπορούν να διασκεδάσουν με τα φρουτάκια της Yggdrasil, τα οποία την έχουν διατηρήσει διαχρονικά στις κορυφαίες επιλογές των παικτών.

Όπως πάντα, το betshop.gr εμπλουτίζει σταθερά την κατηγορία με νέα παιχνίδια από τους πιο σημαντικούς παρόχους λογισμικού, καλύπτοντας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες των επισκεπτών της σελίδας για να προσφέρει την πιο διασκεδαστική εμπειρία online casino. Ήδη η πλατφόρμα αριθμεί πάνω από 39 providers με περισσότερα από 1.150 πασίγνωστα slots, table games, jackpots και ρουλέτες, τα οποία είναι συμβατά σε desktop και mobile συσκευές.

Από σήμερα όλα τα μέλη του betshop.gr μπορούν να ανακαλύψουν τις διαθέσιμες συναρπαστικές επιλογές της Yggdrasil Gaming στο ανανεωμένο Online casino.

*Δελτίο Τύπου