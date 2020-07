Ανακοίνωσε τον Λοβέρν η Ζαλγκίρις

Σε μία ακόμη κίνηση στο μεταγραφικό παζάρι προχώρησε η Ζαλγκίρις, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γάλλου φόργουορντ/σέντερ, Ζοφρί Λοβέρν.

Οι Λιθουανοί στην ανακοίνωση τους αναφέρουν για συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, ενώ αντικατέστησαν και τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με τον Μάρτιν Σίλερ, προερχόμενος από τους Salt Lake City Stars στην G-League οπού αναδείχθηκε και προπονητής της χρονιάς.

Ο 28χρονος μέτρησε πέρσι κατά μέσο όρο 6,3 πόντους και 2,7 ριμπάουντ ανά 13 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague, ενώ στο τουρκικό πρωτάθλημα μέτρησε 10,5 πόντους και 6,7 ριμπάουντ με την Φενερμπαχτσέ, οπού έμεινε για δύο σεζόν.

Joffrey Lauvergne’s resume speaks for himself. Welcome to the city of green-and-whites, @1JOLOLO! ✍️

Read more ➡️ https://t.co/nAnnHB6XcQ pic.twitter.com/DTSkMZq7Aa

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 14, 2020