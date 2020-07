Προμαχώνας: Υπό ποιες προϋποθέσεις θα επιτρέπεται η είσοδος στην Ελλάδα

Public health workers collect swab sample from travellers to test for the COVID-19 coronavirus at the Promachonas - Kulata border checkpoint of Greek-Bulgarian borders on June 24, 2020. / Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για κορωνοϊό στον συνοριακό σταθμό Προμαχώνα - Κούλατα, στα σύνορα Ελλάδας - Βουλγαρίας, 24 Ιουνίου 2020.

Μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του κοροναϊού από τις πύλες εισόδου της χώρας έλαβε η κυβέρνηση, τα οποία τίθενται σε άμεση ισχύ έτσι ώστε να μην ξεφύγει η κατάσταση με τα εισαγόμενα κρούσματα. Μάλιστα, το απόγευμα του Σαββάτου, εκδόθηκε η ΚΥΑ που αφορά τους περιορισμούς που τίθενται σε ισχύ στον Προμαχώνα από την Τετάρτη 15/7 και ώρα 00:01, μέχρι και τις 29/7 και ώρα 00:01. Συντάξεις : Οι αυξήσεις και τα αναδρομικά που έρχονται Σημειώνεται πως οι περιορισμοί δεν αφορούν τους έλληνες πολίτες. Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα Ειδικότερα, η είσοδος στην ελληνική επικράτεια από το συνοριακό σημείο ελέγχου του Προμαχώνα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα: α) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κοροναϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Ο έλεγχος πρέπει να έχει γίνει από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας. β) φέρουν βεβαίωση της διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων. Διαβάστε εδώ την ΚΥΑ Αυξημένη κίνηση και εντατικοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ Σημειώνεται πως σήμερα, Σάββατο, η κίνηση των αυτοκινήτων ήταν αυξημένη στο συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα από τουρίστες – επισκέπτες που θέλουν να εισέλθουν στην Ελλάδα, χωρίς όμως να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των ταξιδιωτών προέρχεται από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που θα περάσουν το Σαββατοκύριακο σε κάποια από τις περιοχές της βόρειας Ελλάδας, ενώ αρκετοί έχουν κανονίσει ολιγοήμερες διακοπές στην χώρα μας. Το μεσημέρι, που ήταν ώρα αιχμής, συγκεντρώθηκαν ουρές αυτοκίνητων αν και όπως τόνιζαν τα στελέχη του αστυνομικού τμήματος Προμαχώνα, η βουλγαρική πλευρά είχε προχωρήσει σε ρύθμιση της κυκλοφορίας ώστε να μην προκληθεί συνωστισμός στην ελληνική πλευρά. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στο συνοριακό σταθμό λόγω του διαβατηριακού ελέγχου αλλά και των αυξημένων πλέον υγειονομικών ελέγχων, σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούσαν και τη μια ώρα. Τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποιούν εκτεταμένους δειγματοληπτικούς ελέγχους από νωρίς το πρωί και καθ' όλο το 24ωρο στο σύνολο σχεδόν των επισκεπτών – τουριστών που εισέρχονται στη χωρά μας σε μια προσπάθεια να περιοριστεί σημαντικά ο κίνδυνος μετάδοσης της νόσου. Πάντως, από την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, όσοι εισέρχονται στη χώρα μας από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου για τον κορωνοϊό, που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδό τους στην Ελλάδα. Επίσης, παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση συμπλήρωσης του Passenger Locator Form. Ο ελάχιστος χρόνος συμπλήρωσης του PLF, περιορίζεται στις 24, από 48 ώρες, πριν την άφιξη στην Ελλάδα.