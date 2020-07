Φ. Καραβίας: Έτοιμες οι τράπεζες να στηρίξουν την οικονομία

Στην ολοκλήρωση της συμφωνίας Eurobank – Do Value και την εντεινόμενη προσπάθεια όλων των ελληνικών τραπεζών να απεμπλακούν από το μεγάλο απόθεμα κόκκινων δανείων, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας συμμετέχοντας στο διαδικτυακό συνέδριο που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ με θέμα «Stimulating resilient recovery through investments, digital transformation and green economy».

Ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι υπάρχει μία σημαντική διαφορά ανάμεσα στην προηγούμενη κρίση για την ελληνική οικονομία και την κρίση του κορονοϊού. Η προηγούμενη κρίση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και χρειάστηκαν τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις, που μείωσαν τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.

Αντιθέτως, συνέχισε ο κ Καραβίας, η κρίση του κορονοϊού βρήκε τις ελληνικές τράπεζες πιο υγιείς, σημειώνοντας ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι πλήρως λειτουργικό και μπορεί (και ήδη το κάνει) να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις και να καλύψει όλες τις ανάγκες τους και υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες, μόνο για το 2020, παράσχουν ρευστότητα ύψους περίπου 17 δις ευρώ στην ελληνική οικονομία.

Ειδικά για την Eurobank ανέφερε ότι προσχώρησε σε αναστολή υποχρεώσεων σε περίπου 200.000 πελάτες της και αξιοποίησε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία παροχής ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις, παρέχοντας ρευστότητα περίπου 5 δισ ευρώ μέσω του ΤΕΠΙΧ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Εκτίμησε δε ότι πριν το τέλος Ιουλίου η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα εγκρίνει επιπλέον κονδύλια για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Ο κ. Καραβίας αναφέρθηκε στη σημασία της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία, τη σημασία της αξιοποίησης των TLTROs αλλά και την για πρώτη φορά συμμετοχή της Ελλάδας στο QE.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης, έκανε λόγο για γενναιόδωρο πακέτο της ΕΕ, υπολογίζοντας ένα πακέτο στήριξης μέσω δανείων, αλλά κυρίως ενισχύσεων (επιδοτήσεων), ύψους 32 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιπλέον – όπως είπε – από το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, εξηγώντας ότι αυτό συνολικά σημαίνει περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2027, σχεδόν το 1/3 του ΑΕΠ.

Υπογράμμισε ότι το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να κάνει μόχλευση των κεφαλαίων για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους και ότι θα βοηθήσει την κυβέρνηση να γίνει σωστή διαχείριση ώστε να μη σπαταληθούν πόροι.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον ενεργό ρόλo της Eurobank στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων, σημειώνοντας ότι είναι ο μοναδικός χρηματοδότης του μεγάλου έργου του ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας με την Κρήτη ύψους 400 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με μία άλλη τράπεζα η Eurobank συγχρηματοδοτεί το έργο του Ελληνικού, που ξεκινά άμεσα.