Τα παιδιά πάνω απ’ όλους!

Οι πρόσφατες απαγωγές παιδιών, καθώς και η διαλεύκανση της υπόθεσης της μικρής Μαντλίν, η οποία είχε απαχθεί στην Πορτογαλία το 2013, ξύπνησαν τους χειρότερους φόβους των γονέων. Ομως στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα παιδιά δεν κινδυνεύουν από αγνώστους, αλλά από άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Και εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα: εσείς τι θα κάνατε αν αντιλαμβανόσασταν ότι ένα παιδί κακοποιείται συστηματικά;

Φαίνεται ότι οι Ελληνες είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το θέμα: πρόσφατη δημοσκόπηση η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΕΛΙΖΑ – Σωματείο κατά της Κακοποίησης του Παιδιού έδειξε ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων θα ανέφερε το περιστατικό στην Αστυνομία ή σε κάποια ΜΚΟ. Ειδικότερα, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, «το 93% και το 96% των Ελλήνων και των Ελληνίδων θα απευθύνονταν αντίστοιχα είτε στην Αστυνομία, είτε σε ΜΚΟ προκειμένου να καταγγείλει το γεγονός της σωματικής κακοποίησης και της σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το 52%, θα επενέβαινε σε κάθε περιστατικό κακοποίησης, ακόμη και σε περιπτώσεις παραμέλησης ή λεκτικής βίας».

Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης φτάνει να αναφέρουμε ότι «αντίστοιχη πανεθνική έρευνα στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού (27- 29 Μαρτίου 2020), που διενεργήθηκε για λογαριασμό του New York Society for the Prevention of Cruelty to Children, έδειξε ότι μόλις των 36% των Αμερικανών είναι πιθανό να αναφέρει στις αστυνομικές αρχές οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης υποπέσει στην αντίληψή του».

Η ελληνική έρευνα διενεργήθηκε στη χρονική περίοδο από 2 έως 9 Ιουνίου 2020. Οι 1.001 συμμετέχοντες ήταν άνδρες και γυναίκες σε ποσοστό 49% και 51% αντίστοιχα, με μέσο όρο ηλικίας τα 41,6 χρόνια. Επιπλέον, οι ερωτώμενοι ήταν σε ποσοστό 49% έγγαμοι, με κατά μέσο όρο 1,3 παιδιά, ενώ προβλέφθηκε η συμμετοχή ανθρώπων με μέση (28%), ανώτερη (32%) και ανώτατη (40%) μόρφωση, εργαζόμενοι σε ποσοστό 60%, στην πλειοψηφία τους προερχόμενοι από τη μεσοαστική, αστική τάξη.

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι τα παραπάνω ευρήματα είναι καθησυχαστικά. Αλλά όχι πολύ: δυστυχώς, τα ποσοστά παιδικής κακοποίησης στη χώρα μας βαίνουν αυξανόμενα. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια και τα αφτιά μας ανοιχτά συνεχώς. Και εφόσον αντιληφθούμε κάτι ανησυχητικό να δράσουμε. Στην απευκταία περίπτωση που το χρειαστείτε, το τηλέφωνο του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Ελληνικής Αστυνομίας είναι: 210-6429890.