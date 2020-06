Συνετρίβη μαχητικό των ΗΠΑ στη Βόρεια Θάλασσα – Αγνοείται ο πιλότος

Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15C της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη το πρωί στη Βόρεια Θάλασσα ανοιχτά του Γιόρκσιρ της ΒΑ Αγγλίας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής.

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία επιβεβαίωσε πως μόνο ένας πιλότος επέβαινε στο μαχητικό.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης αναζητούν το αεροσκάφος που πιστεύεται πως έχει καταπέσει 74 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ.

A @usairforce F-15C Eagle crashed at approximately 0940 today in the North Sea. The aircraft was from the 48th Fighter Wing, the aircraft was on a routine training mission with one pilot on board. https://t.co/1Psg3N1JCz

— RAF Lakenheath (@48FighterWing) June 15, 2020