Kρίσιμη τηλεδιάσκεψη για το Brexit

Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη για το Brexit πραγματοποιείται σήμερα μεταξύ του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον και των επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών.

Σύμφωνα με τη Mail on Sunday, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας θα πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει η συμφωνία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και να μη χρησιμοποιηθεί η πανδημία του κοροναϊού ως δικαιολογία για περαιτέρω καθυστερήσεις.

Preparing for videoconference with @BorisJohnson at 14.30, together with @EP_President and @eucopresident. The EU is ready to intensify the talks, we are available 24/7. Let’s inject fresh momentum into the negotiations. pic.twitter.com/9FFf9WC5tY

— Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) June 15, 2020