Εξαφάνιση 10χρονης Μαρκέλλας: Κινητοποίηση στα social media – Συγκινεί ο συμμαθητής της

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 10χρονης Μαρκέλλας της οποίας τα ίχνη χάθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης κατά τον γυρισμό από το σχολείο της, ενώ και στα social media οι χρήστες κυκλοφορούν τη φωτογραφία του κοριτσιού προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες της έρευνας.

Την ίδια στιγμή, συγκινούν τα λόγια του 10χρονου συμμαθητή της Μαρκέλλας. «Μαρκέλλα, άμα με ακούς να ξέρεις ότι όλοι οι φίλοι σου σε ψάχνουμε και σε αγαπάμε πάρα πολύ».

Ο 10χρονος συμμαθητής της Μαρκέλλας – το τελευταίο γνωστό της πρόσωπο που την είδε – κατέθεσε για περίπου δύο ώρες στην Αστυνομία αυτά που είδε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μικρός κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι είδε μία γυναίκα να πλησιάζει το κορίτσι και να της μιλάει με οικειότητα, αφού η Μαρκέλλα έδειξε να τη γνωρίζει και δεν αντέδρασε. Η γυναίκα είπε στη μικρή να πάνε μια βόλτα και την τράβηξε από το χέρι. Με βάση τα όσα κατέθεσε ο 10χρονος στην Αστυνομία, η γυναίκα ήταν ψηλή, με κόκκινα μαλλιά και φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο κολάν.

Η φωτογραφία του κοριτσιού αναπαράγεται στον μέγιστο βαθμό, προκειμένου να βρεθεί κάποιος ή κάποιοι, που να έχουν δει το παιδί και να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες στις αρχές για τον εντοπισμό της.

Στο Twitter πάντως, οι χρήστες κυκλοφορούν τη φωτογραφία της 10χρονης και ζητούν από οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι, να ανοίξει το στόμα του και να βοηθήσει.

THESSALONIKI – ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ ΒΕΡΑΜΗ, 10 EΤΩΝ

__ #Μαρκελλα #AmberAlert #εξαφανιση #missingchildren #Missing #Βulgaria #Αlbania #Τurkey

10 yo girl, brown eyes and hair, 1,50m height and 46kg weight. Kidnapped right outside her school.

https://t.co/JIFflArtQ4

— elvis ☆ perla (@elvis_perla) June 13, 2020