Δήμητρα Γαλάνη: Όλα όσα έγιναν στη συναυλία στο MEGA

Η συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη στο MEGA είχε ένα βασικό θέμα: τον έρωτα. Και η τραγουδοποιός έμεινε πιστή στο ερωτικό κλίμα που είχε υποσχεθεί στους τηλεθεατές.

Τραγούδια που υμνούν τον έρωτα, αλλά και την αγάπη, τραγούδια που μιλούν για τον πόνο της απόρριψης και του αποχωρισμού, τραγούδια που έχουμε συντροφιά μας εδώ και δεκαετίες.

Αν όμως έπρεπε η βραδιά να έχει έναν υπότιτλο αυτός θα ήταν σίγουρα «Μεγάλες ερμηνείες».

Η Δήμητρα Γαλάνη αλλά και οι καλεσμένοι της χάρισαν στον κοινό συγκλονιστικές ερμηνείες σε τραγούδια πολυαγαπημένα αλλά και «κρυφά».

Από το «Χειροκρότημα» μέχρι το «With or without you» των U2 και από το «Τράβα σκανδάλη» μέχρι το «Love will tear us apart» των Joy Division κάθε στιγμή ήταν ξεχωριστή.

Ξένες και ελληνικές μελωδίες βρήκαν το πιο πρόσφορο έδαφος σε ανθρώπους με άπλετο ταλέντο, όπως οι νεότεροι Δημήτρης Κόψης και Παυλίνα Βουλγαράκη, αλλά και αναγνωρίσιμων όπως ο Στάθης Δράκος και η Κατερίνα Πολέμη.

Φυσικά μεγάλο ρόλο σε όλη τη βραδιά έπαιξε η γενναιοδωρία της Γαλάνη και η βαθιά πίστη της στους νεότερους συναδέλφους της. Μια στάση που κρατάει εδώ και δεκαετίες.

Χατζηγιάννης: Δεν θα ξεχάσω τη βοήθεια στο ξεκίνημά μου

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εξομολόγηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη για την πρώτη τους συνεργασία και τον τρόπο που τον βοήθησε στο ξεκίνημά του.

«Την Δήμητρα την αγαπώ και τη σέβομαι, η προσφορά της στον πολιτισμό είναι τεράστια. Είτε ως συνθέτης, είτε ως παραγωγός, και βεβαίως ως ερμηνεύτρια αφού είναι από τις κορυφαίες στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι και τον πολιτισμό εν γένει», ήταν τα λόγια του αγαπημένου τραγουδιστή.

«Τίποτα δεν μπορεί να με κάνει να ξεχάσω την στοργή, την αγάπη που με περιέβαλες στο ξεκίνημα, σε ευχαριστώ για όλα αυτά» συνέχισε ο ίδιος.

Γαλάνη: Η μουσική θέλει παρέα

Εκτός από τα τραγούδια, τις ερμηνείες και τους καλεσμένους η Δήμητρα Γαλάνη έκανε και μια συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες για την καραντίνα και τις δύσκολες στιγμές που θα έρθουν.

«Πώς αντιμετωπίζεται την κατάσταση εσείς οι νέοι καλλιτέχνες; Θέλω να ξέρω τον αντίκτυπο που έχει σε εσάς» ρώτησε η Γαλάνη τους νεότερους ερμηνευτές.

«Στα τυφλά μπήκαμε και στα τυφλά κινούμαστε ακόμα σε αυτή την κατάσταση» ανέφερε ο Στάθης Δράκος και τόνισε ότι «είναι στενάχωρο που δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με live με τον κόσμο. Σε κάθε συνθήκη όμως πρέπει να προσαρμοζόμαστε».

«Μπαίνουμε πολύ γρήγορα σε μια digital εποχή. Είμαστε εξοικειωμένοι να γράφουμε μόνοι στο σπίτι μας, αλλά όχι να παίζουμε ψηφιακά» ανέφερε η Γαλάνη για να πάρει τη σκυτάλη η Παυλίνα Βουλγαράκη.

«Χάνεται η αλληλεπίδραση που έχουμε με τον κόσμο. Είναι αλληλεπίδραση ενέργειας αυτό που συμβαίνει. Αναπτύσσεται δυναμικά» είπε η νεαρή τραγουδοποιός για να συμπληρώσει η Κατερίνα Πολέμη: «Δεν έχω τόσο ανάγκη το χειροκρότημα αλλά έχω ανάγκη την μαγία της στιγμής, τη δυναμική που δεν ξέρεις τι θα συμβεί στο επόμενο λεπτό και υπάρχει αυτό το μείγμα, όπως όταν κάνεις έρωτα».

Κλείνοντας αυτή την μικρή συζήτηση η Δήμητρα Γαλάνη τόνισε την ανάγκη να λυθεί το θέμα των δικαιωμάτων και ανέφερε την ανάγκη να ξαναβγούν στη σκηνή παρέες όπως παλιά. «Αυτό το πολύ μοναξιά πάνω στη σκηνή, ότι δοξάστε με, το έχουμε εισπράξει, το έχουμε γευτεί, μας έχει γεμίσει ικανοποίηση, χαρά, μας κάλυψε την ματαιοδοξία μας. Αλλά η μουσική είναι ανοιχτό πράγμα και πρέπει να μοιράζεται».

Χαμός από μηνύματα αγάπης στα social media

#SpitiMeTinGalani

