Δήθεν επιστολή της Ελληνικής Αστυνομίας στο email σας

Μια δήθεν επιστολή της Ελληνικής Αστυνομίας από δράστες που επιχειρούν να εξαπατήσουν τους πολίτες διακινείται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) το τελευταίο διάστημα. Τη σχετική επιστολή εντόπισε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ζητά από τους πολίτες να διαγράφουν το σχετικό μήνυμα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ «παρακαλούνται οι πολίτες να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό»