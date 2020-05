Πετρέλαιο: 90% κέρδη οι τιμές του αμερικανικού αργού τον Μάϊο

The U.S. flag is displayed at Tesoro's Los Angeles oil refinery in Los Angeles, California October 10, 2014. Oil prices are hovering just above $90 per barrel, a level last seen in June 2012, putting a strong spotlight on OPEC producing countries. They face calls to cut output at, or before, a policy meeting in late November to prop prices up as some are already feeling the pinch of sub-$100 oil through increased budget pressure. Global oil prices are collectively reflecting the sweeping impact of a U.S. shale oil boom, with its production consistently outstripping growth forecasts. REUTERS/Lucy Nicholson (UNITED STATES)

Κέρδη που άγγιξαν το 90% κατέγραψαν οι τιμές του αμερικανικού αργού κατά τον Μάιο, καθώς τόσο η αύξηση της ζήτησης μετά την άρση του lockdown όσο και η μείωση της παραγωγής από τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη έφεραν αισιοδοξία στην αγορά, μετά τις αρνητικές τιμές που καταγράφηκαν τον Απρίλιο για πρώτη φορά στην ιστορία. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η άνοδος των τιμών ακολουθεί την απότομη κάμψη ρεκόρ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και ότι το πετρέλαιο έχει ακόμα δρόμο προτού ανακτήσει τα παλιά υψηλά του. Εκπαιδευτικό νομοσχέδιο : «Ψαλίδι» στις μετεγγραφές φοιτητών, τράπεζα θεμάτων στο λύκειο Χθες, Παρασκευή το συμβόλαιο παραδόσεως Ιουλίου για το West Texas Intermediate στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης κατέγραψε άνοδο 5% ή 1,78 δολαρίων/βαρέλι και διαμορφώθηκε στα 35,49 δολάρια ανά βαρέλι, ολοκληρώνοντας τον Μάιο με κέρδη της τάξης του 88%, ποσοστό που συνιστά την καλύτερη μηνιαία επίδοση της ιστορίας, μπροστά ακόμα και από την αύξηση 44,6% που είχε σημειώσει τον Μάιο του 1990. Την ίδια στιγμή, το ευρωπαϊκό αργό τύπου Brent κατέγραψε οριακά κέρδη 0,11% και διαμορφώθηκε στα 35,33 δολάρια/βαρέλι. Σενάρια για απώλειες €1,6 έως €3,2 δισ. στα Ταμεία Share