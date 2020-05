«Ο Σάρας μένει στη Ζαλγκίρις»

Η σεζόν στην Ευρωλίγκα ακυρώθηκε, με τις ομάδες να μην μπορούν να φτάσουν μέχρι το φινάλε των στόχων τους και πλέον να επικεντρώνονται στον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν.

Στη Ζαλγκίρις θέλουν να εμφανιστούν έτοιμοι για να παρουσιάσουν ένα διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με φέτος και στο μυαλό τους βρίσκεται πρωτίστως η παραμονή στον πάγκο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Σάρας έχει πάρει την απόφασή του και θα παραμείνει στην άκρη του πάγκου της Ζαλγκίρις, ολοκληρώνοντας το συμβόλαιό του που τελειώνει το καλοκαίρι του 2021.

Μάλιστα, έχει ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν, με δεδομένο πάντως πως αυτός θα γίνει έχοντας στα χέρια του μειωμένο μπάτζετ σε σχέση με το φετινό.

