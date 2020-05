Κορωνοϊός: 164 οι νεκροί στην Ελλάδα – Κατέληξε 71χρονος στο Σωτηρία

A medical worker wearing personal protective equipment (PPE) takes care of a patient at the intensive care unit (ICU) of the Sotiria hospital, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Athens, Greece, April 25, 2020. Picture taken April 25, 2020. REUTERS/Giorgos Moutafis

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη μάχη με τον κορωνοϊό στην Ελλάδα με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων να φτάνει τους 164. Ειδικότερα, ο άνδρας 71 ετών κατέληξε στις 21:15 το βράδυ της Κυριακής ενώ νοσηλευόταν στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας στο νοσοκομείο «Σωτηρία». H βουτιά της λίρας, θηλιά για τον Ερντογάν Ο άτυχος ηλικιωμένος έπασχε από υποκείμενα νοσήματα και συγκεκριμένα από καρκίνο στην ουροδόχο κύστη και το παχύ έντερο, αρτηριακή πίεση και σακχαρώδη διαβήτη. 15 νέα κρούσματα Σύμφωνα με την χτεσινή ανακοίνωση καταγράφηκαν επίσης 15 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε ο λοιμωξιολόγος και διευθυντής Υγειονομικού Πολεμικής Αεροπορίας, υποπτέραρχος Δημήτρης Χατζηγεωργίου, κατά την επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία. Συνολικά στη χώρα μας έχουν επιβεβαιωθεί 2.834 κρούσματα, εκ των οποίων το 55,2% σε άνδρες. Το 21,7% των κρουσμάτων, θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια στο εξωτερικό και το 51,7% με ήδη γνωστό κρούσμα. 22 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με μέση ηλικία τα 72 έτη – 9 γυναίκες οι υπόλοιποι άνδρες. 90 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Ακόμα, όσον αφορά στους νεκρούς, η διάμεση ηλικία ήταν τα 75 έτη και το 93,9% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Τέλος, έχουν ελεγχθεί 128.525 κλινικά δείγματα. Προειδοποιήσεις για τις ευπαθείς ομάδες Ο κ. Χατζηγεωργίου επεσήμανε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, δηλαδή τους ηλικιωμένους και όσους έχουν χρόνια προβλήματα Υγείας. Ιδιαίτερα για τα γηροκομεία, τις δομές φιλοξενίας και τα κέντρα αποκατάστασης, προειδοποίησε ότι η μετάδοση του ιού μπορεί να γίνει τάχιστα. Θα πρέπει όπως εξήγησε να αποφεύγονται τα επισκεπτήρια, η ανταλλαγή μελών του προσωπικού από μονάδα σε μονάδα και η μεταφορά ασθενών από μια τέτοια δομή σε άλλη. «Πρέπει όλοι μας να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους τηρώντας τα μέτρα της κοινωνικής απόστασης, φορώντας μάσκα, πλένοντας τα χέρια. Ταυτόχρονα πρέπει να τους δείχνουμε το ενδιαφέρον μας καλώντας τους στο τηλέφωνο, ή κάνοντας κλήση χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. Οι ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να παίρνουν τα φάρμακά τους, να αποφεύγουν τον συνωστισμό», υπογράμμισε ο κ. Χατζηγεωργίου και πρόσθεσε πως «ειδικά μέρες που έχει καύσωνα θα πρέπει να μειώσουν τη σωματική δραστηριότητα τους, να πίνουν νερά» «Ο ιός θα είναι για αρκετό καιρό μαζί μας» Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο κ. Χατζηγεωργίου έκανε ειδική αναφορά στην άρση των μέτρων στη χώρα μας, ενώ ξεκαθάρισε πως «δεν εξαφανίστηκε ο ιός». «Στη χώρα μας βρισκόμαστε στη φάση της σταδιακής άρσης. Η μείωση των κρουσμάτων και των νοσηλειών δεν σημαίνει ότι ο ιός εξαφανίστηκε. Απ' ότι φαίνεται η νόσος θα βρίσκεται αρκετό καιρό μαζί μας» τόνισε. «Η ψευδαίσθηση ότι όλα τελείωσαν μπορεί να έχει άσχημα αποτελέσματα και να μας οδηγήσει σε οπισθοχώρηση», σημείωσε. Προσοχή στα fake news Παράλληλα, ο κ. Χατζηγεωργίου απηύθυνε σύσταση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί ως προς τις πηγές πληροφόρησής τους για τον κορωνοϊό. Ο κ. Χατζηγεωργίου αναφέρθηκε στην επιλογή των πηγών ενημέρωσης για τον νέο κοροναϊό μέσω του διαδικτύου και επικαλέστηκε καναδική μελέτη για το YouTube για την επιστημονική επάρκεια σε 70 από τα πιο δημοφιλή βίντεο για τον κορωνοϊό. Όπως προέκυψε από αυτά το 27,5% δηλαδή πάνω από το 1/3 περιείχαν αναληθείς και αντιεπιστημονικές πληροφορίες για τον κορωνοϊό.