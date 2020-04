«Καταπέλτης» ο Κούγιας

Τις αποκαλύψεις για τον ρόλο του… Σαγόνια συνεχίζει ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, Αλέξης Κούγιας. Ο ισχυρός άνδρας της θεσσαλική ομάδας το βράδυ της Πέμπτης εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον ρόλο του… Σαγόνια στην υπόθεση του Koriopolis, που προκαλούν την οργή της φίλαθλης κοινής γνώμης.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Κούγιας, στόχος του «Σαγόνια» εξ’ αρχής ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και έστησε ιστορίες για να υπομονεύσει τον ηγέτη του Ολυμπιακού, οι οποίες ομώς αποκαλύφθηκαν και ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών απαλλάχθηκε με βούλευμα.

Αναλυτικά:

Ρε Σαγόνια, θα ξεκινήσω με μερικές ερωτήσεις:

Εκτός από την, πληγωμένη για την απόρριψη της, Νέλλη και αυτόν τον ταλαίπωρο δικηγόρο του αθλητικού δικαίου που ντρέπεσαι να αναφέρεις το όνομα του, που άμα του δώσεις ένα πεντακοσάρικο μπορεί να σου κατασκευάσει από υπόθεση δωροδοκίας μέλους της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μέχρι και να κάνει και σκοπίμως λάθος ένσταση για να χάσει η ομάδα που τον εμπιστεύτηκε ο Πανελευσινιακός και να κερδίσει ο αντίδικος Απόλλων, στην υπόθεση που από λάθος ο Μπάμπης Τεννές χρησιμοποίησε περισσότερους ξένους παίκτες, τότε που η ΑΕΛ πήρε το πρωτάθλημα στην Super League 2 το 2015, αυτήν την τεράστια μορφή της νομικής επιστήμης, που έφαγε τα λεφτά του δυστυχή ποδοσφαιριστή Γιαννουλίδη (υπάρχει δικογραφία) και έφαγε δύο φορές ξύλο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο χωρίς να κατονομάσει ούτε ένα ύποπτο, αυτόν βρήκες να χρησιμοποιήσεις εις βάρος μου;

Δεν μπορείς να βρεις έναν αξιόπιστο άνθρωπο που να έχει το θάρρος να πει και το όνομα του και να το γράφεις και εσύ αντί να γράφεις τις μπούρδες που γράφεις για μένα μένοντας άυπνος ολόκληρα εικοσιτετράωρα;

Μπορείς να μου πεις γιατί δεν απαντάς ούτε σε μία λέξη για αυτά που σου γράφω με ονοματεπώνυμο και να τολμήσεις να γράψεις ότι θα με πας στα δικαστήρια, όπως θα σε πάω χοροπηδώντας εγώ;

Νομίζεις ότι αυτά που γράφεις τα πιστεύει κανένας;

Έχεις δώσει στην ζωή σου καμία κατάθεση και να την έχει πιστέψει έστω και ένας δικαστής;

Από όλες τις υποθέσεις που με βαθυστόχαστο ύφος αποκάλυπτες στο ΣΚΑΙ είδες να καταδικάζεται έστω και ένας άνθρωπος από αυτούς που στοχοποίησες;

Για να κλείσουμε τον πρώτο κύκλο και ό,τι ακριβώς έκανες για να μην καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι στο Koriopolis, αυτοί που πραγματικά έστηναν όλα τα παιχνίδια της τότε Β΄ εθνικής, πρέπει ο κόσμος, η οικογένεια Σαββίδη αλλά και η οικογένεια των οπαδών του ΠΑΟΚ να μάθουν ποια ήταν η πραγματική συμπεριφορά σου που δεν έγινε ποτέ γνωστή, γιατί ο κόσμος γνωρίζει μόνο αυτό που έβλεπε στις εκπομπές σου.

Σήμερα όλοι θα μάθουν τι έκανες την ώρα που δεν σε έβλεπε ο κόσμος στην τηλεόραση δήθεν να αποκαλύπτεις.

Μόλις συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση του Koriopolis και πήγαν φυλακή, ο Τσακογιάννης, ο Ψωμιάδης, ο Μπέος και ο Δημόπουλος, εσύ την ίδια κιόλας ημέρα μαζί με τον Γιάννη Παπαδόπουλο τον υπαρχηγό του Τσακογιάννη, το αγαπημένο σου δίμετρο «γλυκό αγόρι» όπως τον αποκαλούσες τον Σταθάκη, τον επί έξι χρόνια γενικό αρχηγό της Ηλιούπολης, τότε που για να μην χάσουν στο στοίχημα έκοψαν τα δοκάρια του γηπέδου της Ηλιούπολης για να μην γίνει ο αγώνας με τον Διαγόρα Ρόδου, τότε που πυροβόλησαν το πούλμαν του Παναιτωλικού, αλλά και με τον περουκάκια τον Τραυλό, φτιάξατε μία ψεύτικη κασέτα με ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ να μην υπάρχει μάρτυρας κατηγορίας εις βάρος τους, αφού εγώ ήμουνα ο μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας και εγώ τους είχα καταγγείλει, όπου ο Σταθάκης, αποδεχόμενος ο ίδιος να πάει φυλακή και να τιμωρηθεί να μην συμμετέχει στο ποδόσφαιρο ισοβίως, συζητούσε σε μια στημένη συζήτηση με τον δήθεν γενικό αρχηγό ομάδας της Κρήτης της Χερσονήσου, που τον πρόεδρο της ονόματι Παπαδάκη, τον είχα καταγγείλει για στήσιμο αγώνων και όπου αυτοί συζητούσαν πως στήσανε δήθεν το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος εκείνης της χρονιάς μεταξύ Χερσονήσου – Παναχαϊκής, όταν η Παναχαϊκή είχε πάρει ήδη το πρωτάθλημα, όταν θα έπαιζε εκεί και θα μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι χωρίς να παίξει καν τον αγώνα, αφού είχε ήδη αποκαλυφθεί το γεγονός ότι η ομάδα της Χερσονήσου είχε πλαστή φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και είχαν ανακληθεί όλα τα δελτία όλων των ποδοσφαιριστών της και το οποίο παιχνίδι η Παναχαϊκή το κέρδισε με 4-1, είχε 5 δοκάρια, δύο χαμένα πέναλτι και 30 τελικές ευκαιρίες, αφού η Χερσόνησος λόγω της ανακλήσεως των δελτίων έπαιζε με κάτι παιδάκια και 3-4 μεγάλους που ήρθαν από την θάλασσα με σαγιονάρες.

Αυτή την στημένη και κατασκευασμένη συνομιλία εσύ ο εντιμότατος δημοσιογράφος ενώ γνώριζες ότι είναι παράνομη και κινδύνευες να κατηγορηθείς και να καταδικαστείς για κακούργημα (το «γλυκό αγόρι» ο Σταθάκης όταν με παρακάλαγε με τον δικηγόρο του να τον σώσω, καταδικάστηκε για αυτή την πράξη σε 3 χρόνια φυλακή, μου είπε ότι κάπως σε κράταγαν, αλλά εγώ δεν θέλω να το πιστέψω) την πήρες από αυτή την παρέα σου και αφού ισχυρίστηκες ότι δήθεν στην έστειλε κάποιος άγνωστος και χωρίς καν να μου τηλεφωνήσεις, ενώ μέχρι εκείνη την ημέρα συναντιόμαστε κάθε μέρα στον γραφείο του Νίκου Πατέρα, την έβαλες ζωντανά να ακουστεί και την ίδια στιγμή σε λίγες ώρες ο άνθρωπος με τον οποίο έτρωγες σχεδόν κάθε μέρα τα μεσημέρια όταν ήσουνα στην Θεσσαλονίκη στο Πανόραμα, ο συνταξιούχος Εισαγγελέας Κατσής εντελώς παράνομα (έξι χρόνια Αθλητικός Δικαστής δεν άσκησε καμία αυτεπάγγελτη δίωξη εκτός από αυτή και ούτε για κανένα από τα 100 και πλέον στημένα παιχνίδια στην τότε Football League που έστησαν οι κατηγορούμενοι) με την δικαιολογία ότι κανείς δεν τον ενημέρωσε (δυστυχώς τότε δεν υπήρχε ο Μπλούνας με τα κρυφά πάθη να του στείλει κανένα απόκομμα αθλητικής εφημερίδας) άσκησε πειθαρχική δίωξη εις βάρος μου για να καταδικαστώ και να μην μπορώ να είμαι μάρτυρας κατηγορίας.

Το συγκλονιστικό που δείχνει ότι δεν είσαι μόνο ηλίθιος αλλά και αδίστακτος, είναι ότι μία βδομάδα πριν από την ημερομηνία που δήθεν έγινε η στημένη υποκλοπή έβγαλες στην εκπομπή σου στην τηλεόραση τον περουκάκια τον Τραυλό, ο οποίος προανήγγειλε, αυτό που κατασκευάσατε εκ των υστέρων, με την φράση «περιμένετε υπάρχουν κασέτες και για τον Κούγια».

Σε δύο ημέρες από την ημερομηνία της στημένης διώξεως μου από τον φίλο σου Κατσή στην εκπομπή σου παρενέβη ο κορυφαίος Εισαγγελέας στην ιστορία του Αρείου Πάγου ο εντιμότατος κ. Φλούδας και σας εξευτέλισε όλους, τόσο εσένα, όσο και τον υφιστάμενο του στο παρελθόν, γιατί τότε ήταν συνταξιούχος, Κατσή λέγοντας ότι όλη η διαδικασία ήταν παράνομη.

Η βρωμιά σου ελεεινέ είναι ότι όλα αυτά τα γνωρίζεις και παρ’ όλα αυτά τόλμησες να αφήσεις υπονοούμενα, γιατί όλη αυτή η εις βάρος μου ιστορία κατέρρευσε και με πανηγυρικό τρόπο απαλλάχθηκα από κάθε κατηγορία και στην πειθαρχική δικαιοσύνη από τους Αεροπαγίτες της επιτροπής εφέσεων με πρόεδρο τον εν ενεργεία τότε Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου κορυφαίο δικαστή Λεοντή, αλλά και στο ποινικό δικαστήριο από εν ενεργεία πρόεδρο Εφετών και δύο Εφέτες.

Σίχαμα, που θα σε κυνηγάω μέχρι να πατήσεις μαύρο χιόνι, υπήρξε ποτέ αμφιβολία ακόμη και σε όλους αυτούς με τους οποίους στήσατε αυτή την ιστορία ότι θα αθωωθώ;

Το μόνο που σας ενδιέφερε ήταν να είμαι σε εκείνο το χρονικό διάστημα κατηγορούμενος.

Μόλις κατέρρευσε αυτή η βρωμερή ιστορία και ενώ με βούλευμα έχει απαλλαγεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που ήταν και ο μοναδικός στόχος εξ αρχής και εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι δεν σε είχα μηνύσει για όλη αυτή την βρώμικη συμμετοχή σου, είχες το θράσος να στήσεις συνάντηση γνωριμίας μου με τον αχώριστο με σένα από τότε μέχρι σήμερα Γιάννη Παπαδόπουλο στο Μικρολίμανο στον Πειραιά.

Με κάλεσες γιατί δήθεν είχες κάτι σημαντικό να μου πεις και ότι ήσουν με κάποιον που ήθελε να μου αναθέσει κάποια υπόθεση και εκεί αντί για τον μέλλοντα πελάτη μου ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος με ένα άγνωστο σε μένα πρόσωπο, που μου τον σύστησε με το επώνυμο Τσιακατούρας (για το πρόσωπο αυτό και με το ποια συμμετοχή είχε στο στήσιμο της βρωμιάς εις βάρος του Ζωγράφου και για την σκευωρία της εμπλοκής στο Noor One του Βαγγέλη Μαρινάκη θα μιλήσουμε την Δευτέρα) και μόλις σηκώθηκα να φύγω, γιατί κατάλαβα τι βρώμικο είχες στο μυαλό σου και θυμήθηκα πως πήγατε να με στήσετε στην βρώμικη ιστορία την οποία περιέγραψα παραπάνω, αλλά κατάλαβα και τι βρώμικο ρόλο έχεις παίξει στο Koriopolis, με παρακαλέσατε να μείνω και συγχρόνως το ίδιο έκανε και ο γνωστός μου ιδιοκτήτης του μαγαζιού και πελάτης μου, που δεν ήθελα να προσβάλω.

Εκεί άρχισες να εκθειάζεις τον Γιάννη Παπαδόπουλο και να μου λες ότι ό,τι έκανε το έκανε γιατί φοβόταν τον Τσακογιάννη και τον Ψωμιάδη και ότι αν δεν τον βοηθούσα θα έμπαινε φυλακή και θα άφηνε δύο κοριτσάκια στον δρόμο.

Ακολούθησαν δεκάδες κοινές συναντήσεις μας, έξοδοι στα μπουζούκια, σε εστιατόρια και, επειδή στην ζωή μου δεν έχω κάνει ποτέ σε κανέναν κακό παρά μόνο καλό, τον βοήθησα, όπως και τον Μπέο και τον Τσακογιάννη για να μην πάνε φυλακή.

Αυτό έγινε και στις δύο δίκες.

Εκείνη την ημέρα συνδυάζοντας και τα όσα είχα ήδη προλάβει να διαβάσω από τις υποκλοπές της ΕΥΠ στο Koriopolis κατάλαβα πόσο λάθος είχα κάνει να εμπιστευτώ τον Νίκο Πατέρα και εσένα και να μπω μπροστά, διακινδυνεύοντας ακόμη και την ζωή μου, για να αποκαλυφθεί το βρώμικο παρασκήνιο που από το 1996 και μέχρι σήμερα έχει κολλήσει σαν βδέλλα στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο και του πίνει το αίμα.

Αμέσως το επόμενο χρονικό διάστημα ακολούθησε η αποκατάσταση των σχέσεων μου με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τότε για να με εκδικηθείτε, παρά την ευεργεσία που σας είχα κάνει, δυστυχώς και με την συμμετοχή και μίας Εισαγγελέως που δεν θέλω να αναφέρω το όνομα της και η οποία μου έχει ζητήσει συγγνώμη, εσύ, ο Πατέρας και ο Μπέος προσπαθήσατε να με καταστρέψετε και ηθικά και επαγγελματικά, κατασκευάζοντας την κατηγορία εις βάρος μου για την δήθεν παράνομη χρησιμοποίηση των δύο cd που μου είχε δώσει ο υποκλοπέας Πατέρας, ενώ εγώ ουδέποτε τα χρησιμοποίησα, αλλά τα είχα παραδώσει από την πρώτη στιγμή στην προϊσταμένη Εισαγγελίας Αθηνών, εξαίρετη Εισαγγελέα κ. Ελένη Ράικου, αφού προηγουμένως αυτή η αντρούκλα ο Αχιλλέας Μπέος (ακόμα θυμάμαι την στιγμή που στον Αλμυρό μπροστά στον αδελφικό του φίλο Απόστολο Γαλάτη μου φίλαγε τα χέρια, γιατί τον βοήθησα στο δικαστήριο να απαλλαγεί) άλλαξε εντελώς τα όσα έλεγε στην μήνυση του εις βάρος του Νίκου Πατέρα και αντί να είναι κατηγορούμενος ο Νίκος Πατέρας, κατά την προσωπική μου κρίση, εκεί παρενέβη ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος (δεν θέλω να δημοσιοποιήσω την προσωπική μας συζήτηση στο γραφείο του) αδελφικός φίλος του Πατέρα και βρέθηκα εγώ κατηγορούμενος παρά το ότι αυτά τα cd του Πατέρα χρησιμοποιήθηκαν από την δικαιοσύνη και υπήρχε και δεδικασμένο ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν παράνομα.

Εξαιτίας αυτής της στημένης διώξεως, που στις εκπομπές σου στο ΣΚΑΙ την είχες κάνει σημαία, δεν είχα την δυνατότητα να διοικήσω το Ελληνικό ποδόσφαιρο και την ΑΕΛ για οκτώ χρόνια, αφού αυτή αντρούκλα ο Αχιλλέας Μπέος ο μεγαλύτερος αγνώμων μετά τον Γιάννη Παπαδόπουλο που έχω γνωρίσει στην ζωή μου, δεν ερχόταν πότε στο δικαστήριο και έτσι η δίκη ανεβλήθη πέντε φορές εκθέτοντας και τον Αποστόλη Γαλάτη και την δικηγόρο του την Κασσιάνη, με σκοπό να μην αθωωθώ.

Όπως ήταν φυσικό όμως και σε αυτή την περίπτωση αθωώθηκα παμψηφεί, χωρίς μάλιστα να χρησιμοποιήσω ως μάρτυρα υπερασπίσεως μου την κ. Ελένη Ράικου, την οποία είχα σκοπό να προτείνω.

Θα κλείσω σήμερα τις αποκαλύψεις μου ρε λαδωμένε αρουραίε με δύο ερωτήματα:

Το πρώτο, να σε ρωτήσω αν έστω και μία λέξη από αυτά που αναφέρω με ονοματεπώνυμο δεν είναι αλήθεια και το δεύτερο γιατί αφού γνώριζες όλη αυτή την αλήθεια, συνεχίζεις επί χρόνια να αφήνεις υπονοούμενα για την αθώωση του Βαγγέλη Μαρινάκη και να κάνεις αυτές τις βρώμικες αναρτήσεις εις βάρος μου αφήνοντας υπονοούμενα για τις αυτονόητες αθωώσεις μου από τα δικαστήρια.

Να γνωρίζεις ότι, όποιος τόλμησε να προσπαθήσει να μου κάνει κακό χωρίς να τον έχω πειράξει και πολύ περισσότερο να τον έχω ευεργετήσει είτε στην προσωπική, είτε στην επαγγελματική, είτε στην ποδοσφαιρική μου ζωή, εξαφανίστηκε.

Μόλις τελειώσουν οι αποκαλύψεις μου το ίδιο θα πάθεις και εσύ γιατί είμαι βέβαιος ότι η οικογένεια Σαββίδη και η ποδοσφαιρική οικογένεια του ΠΑΟΚ θα αντιληφθούν τι κουμάσι είσαι και τι φίδι έχουν στον κόρφο τους.

See you on Monday για την υπόθεση της καλωδίωσης του αυτοκινήτου του Ζωγράφου…

Όσο για αυτά που ανεβάζεις για τις τοποθετήσεις μου εις βάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη και βέβαια είναι αλήθεια ότι έγιναν από εμένα, αλλά όλα κατέρρευσαν όταν αντιλήφτηκα όπως ανωτέρω, αναφέρω πως είχατε στήσει την ιστορία, ποιος ήταν ακριβώς ο σκοπός σας, αλλά κυρίως όταν διάβασα όλες τις υποκλαπείσες συνομιλίες και όχι μόνο αυτές που εσύ επιλεκτικά παρουσίαζες και διαστρέβλωνες το περιεχόμενό τους ( πχ το τουμπάνιασμα του Καραπαπά) και από τις οποίες προέκυπτε ότι όλοι αυτοί που τους παρουσίαζες ως συνεργάτες του Μαρινάκη ήταν επί δύο χρόνια το άμεσο περιβάλλον του Πατέρα όταν αυτός ουσιαστικά διοικούσε το ποδόσφαιρο (χαρακτηριστικό παράδειγμα η κασέτα που συνομιλεί ο Τσακογιάννης με τον Πιλάβιο και τον ρωτάει γιατί μας τα κάνει αυτά ο κ. Νίκος αναφερόμενος στον Νίκο Πατέρα).