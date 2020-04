Μόσχα: Κατάρρευση πολυόροφου κτιρίου με νεκρό – Δείτε το βίντεο

Κτίριο με 80 διαμερίσματα κατέρρευσε μερικώς σήμερα, κοντά στη Μόσχα, έπειτα από έκρηξη που οφείλεται σε διαρροή αερίου κι η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 1 άνθρωπο, έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, σε μια χρονική στιγμή όπου οι Ρώσοι βρίσκονται κλεισμένοι στα σπίτια τους εξαιτίας της πανδημίας της νόσου Covid-19.

Μια φωτογραφία που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram το γραφείο Τύπου του κυβερνήτη της περιοχής της ρωσικής πρωτεύουσας δείχνει τουλάχιστον 3 ορόφους του κτιρίου κατεστραμμένους.

Chilling aftermath of blast that caused section of five-story building to collapse in #Moscow Region DETAILS: https://t.co/eSyOfquDRChttps://t.co/g5DlUyeJDe pic.twitter.com/9hDIzbOhA6 — RT (@RT_com) April 4, 2020

Το υπουργείο Κατάστασεων Έκτακτης Ανάγκης της Ρωσίας κάνει λόγο, μέχρι στιγμής, για 1 νεκρό και 4 τραυματίες, σύμφωνα με τα πρακτορεία είδησεων Ria Novosti και Interfax.

Η έκρηξη σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο του συγκροτήματος διαμερισμάτων στο Ορέχοβο-Ζούεβο, μια πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 95 χλμ ανατολικά της Μόσχας.

Σε βίντεο που μετέδωσε η εφημερίδα MK διακρίνεται η πρόσοψη του κτιρίου, που έχει μερικώς καταρρεύσει, την ώρα που τα διπλανά κτίρια δεν έχουν υποστεί ζημιές.

Η έκρηξη σήμερα έγινε ενώ η Ρωσία έχει επιβάλλει καθολική καραντίνα λόγω της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού. Οι περισσότεροι Ρώσοι, επομένως, θεωρείται ότι μένουν στα σπίτια τους.

Emergency responders get to work at collapsed #Moscow region residential building pic.twitter.com/BG1zIGOZYF — Ruptly (@Ruptly) April 4, 2020

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ