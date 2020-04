Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Πρωτοποριακή εξέταση για τον κορωνοϊό

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποφάσισαν να διευκολύνουν τη ζωή όσων θέλουν να εξεταστούν για τον κορωνοϊό και έτσι δημιούργησαν ένα κέντρο όπου ο καθένας μπορεί να κάνει το τεστ μέσα σε 5 λεπτά χωρίς καν να βγει από το αμάξι του.

Την διαδικασία μας αποκάλυψε η δημοσιογράφος του Bloomberg, Σίλβια Γουέσταλ, η οποία παρουσίασε βήμα – βήμα τις κινήσεις που πρέπει να κάνει ένας κάτοικος εκεί για να δει αν έχει προσβληθεί από τον κοροναϊό ή όχι.

Μία από τις πιο πρωτοποριακές μεθόδους εξέτασης για τον κορωνοϊό στον κόσμο

Η μέθοδος μάλιστα είναι ίσως από τις πιο πρωτοποριακές στον κόσμο, καθώς μιλάμε για το πρώτο κέντρο εξέτασης για τον κοροναϊό όπου ο εξεταζόμενος παραμένει στο αυτοκίνητό του.

Το κέντρο λειτουργεί από τις 8 το πρωί έως τις 8.00 το βράδυ και παρέχει υπηρεσίες σε περίπου 600 άτομα ημερησίως, δίνοντας προτεραιότητα σε ηλικιωμένους, έγκυες και χρόνιες ασθένειες. Το τεστ είναι δωρεάν για τις ευπαθείς ομάδες, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να πληρώσουν 100 δολάρια.

Η διαδικασία των 5 λεπτών

Για να κάνει κάποιος το τεστ λοιπόν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το πρώτο που έχει να κάνει είναι να κλείσει τηλεφωνικώς ραντεβού καλώντας στο (800) 1717.

Today, I visited the mobile COVID-19 Test Center set up by SEHA as part of measures to contain the virus. Medical teams out in the field are the first line of protection of the UAE, their sacrifices safeguard our health. pic.twitter.com/nrO0iCFr8t

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 28, 2020