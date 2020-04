Μπιλ Γουίδερς: Πέθανε o τραγουδιστής του «Ain’t No Sunshine»

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο θρύλος της σόουλ μουσικής, Μπιλ Γουίδερς (Bill Withers), ο ερμηνευτής επιτυχιών όπως του «Ain’t No Sunshine» και «Lean On Me».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του, άφησε την τελευταία του πνοή στο Λος Άντζελες.

Στην ανακοίνωση περιγράφεται ως ένας «μοναχικός άνθρωπος, που ήλπιζε να ενώσει όλο τον κόσμο».

«Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια του πολυαγαπημένου, αφοσιωμένου συζύγου και πατέρα. Ένας μοχαχικός άνθρωπος που τον κινούσε η καρδιά για να συνδέεται με τη ποίηση και τη μουσική του με τον κόσμο. Μιλούσε με ειλικρίνεια στους ανθρώπους και τους συνέδεε μεταξύ τους.

Όσο διακριτική ζωή κι αν έζησε, κοντά στους οικείους του, οικογένεια και φίλους, η μουσική του πάντα ανήκει στον κόσμο.

Στους δύσκολους αυτούς καιρούς, προσευχόμαστε η μουσική του να προσφέρει παρηγοριά, ενώ οι θαυμαστές του να παραμένουν κοντά στους αγαπημένους τους» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της οικογένειας.

Όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ ο Γούιδερς αντιμετώπιζε καρδιακά προβλήματα.

Ο Μπιλ Γουίδερς με μια ματιά

Γεννήθηκε το 1938 και πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, τα οποία αργότερα έγιναν και πηγή της έμπνευσής του.

Ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς συνθέτες και τραγουδιστές της αμερικανικής soul.

Γνωστός για τα ομαλά φωνητικά βαρίτωνα και την πολυτελή ψυχή του, έγραψε μερικά από τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του ’70, όπως το Just The Two Of Us, το Use Me και άλλα.

Έχει κερδίσει 3 Grammy και το τραγούδι του Lovely Day έφτασε την 4η θέση στο UK Top 10 το 1988. Άλλο γνωστό τραγούδι του ήταν το Lean on me.

Ήταν παντρεμένος με την Marcia Johnson και έχει δύο παιδιά, τους Todd και Kori.