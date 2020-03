ΠΟΥ: Η πανδημία επιταχύνεται – Κρούσματα σχεδόν σε όλες τις χώρες του πλανήτη

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους μαζί με άλλους ειδικούς παραχωρούν συνέντευξη Τύπου, ενημερώνοντας για την κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως με τον κοροναϊό.

Στη συνέντευξη Τύπου, έγιναν αναφορές και στα έκτακτα μέτρα που έχουν λάβει οι κυβερνήσεις όλων των χωρών για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ, έχουν επιβεβαιωθεί περισσότερα από 340.000 κρούσματα του COVID-19 σε όλο τον κόσμο, ενώ έχουν καταγραφεί και περισσότεροι από 14.700 θάνατοι.

«More than 300,000 cases of #COVID19 have now been reported to WHO, from almost every country in the 🌍.

The pandemic is accelerating.

It took 67 days from the 1st reported case to reach the first 100K cases, 11 days for the second 100K & just 4 days for the third 100K»-@DrTedros pic.twitter.com/XoBkVnWtLH

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020