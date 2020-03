Ο ιδιοκτήτης της Γουλβς δώρισε γάντια και μάσκες στο νοσοκομείο του Γουλβερχάμπτον

Σε μια πολύ σπουδαία κίνηση προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Γουλβς, Γκούο Γκουανγκσάνγκ, με τον ισχυρό άνδρα της αντιπάλου του Ολυμπιακού να εφοδιάζει το νοσοκομείο του Γουλβερχάμπτον με γάντια και μάσκες για τη μάχη που δίνει το ιατρικό προσωπικό απέναντι στον κορονοϊό.

Το αφεντικό της ομάδας του Ντάνιελ Ποντένσε έχει στην κατοχή του την εταιρεία Fosun International Limited, η οποία ασχολείται με υγειονομικές υπηρεσίες, ενώ ο όμιλος Fosun έχει επενδύσει επίσης σε ασφαλιστικές, φαρμακευτικές, ακίνητα, μεταλλεία, υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, υπηρεσίες χρηματοδότησης και σε άλλες κρατικές επιχειρήσεις στην Κίνα.

Ο Γκούο Γκουανγκσάνγκ βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί στο Νησί από την πανδημια του κορωνοϊού, αποφάσισε να βοηθήσει στέλνοντας ιατρικό εξοπλισμό στους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Γκούο Γκουανγκσάνγκ είναι ο 50ος πλουσιότερος άνθρωπος στην Κίνα με περιουσία που ανέρχεται σε 6.5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο ίδιος μάλιστα ανέβασε στα social media τις σχετικές φωτογραφίες από τη δωρεά του ιατρικού εξοπλισμού στο νοσοκομείο του Γουλβερχάμπτον.

Έγραψε συγκεκριμένα: «Πρώτη παρτίδα προστατευτικών γαντιών και μάσκες από #Fosun που φτάνουν στο νοσοκομείο New Cross στο #Wolverhampton για να υποστηρίξουν τους ηρωικούς γιατρούς.

Βρισκόμαστε κοντά τους με τους οπαδούς τους, τους φίλους, τις οικογένειες και την πόλη του Wolverhampton. Σύντομα θα ακούσουμε ιαχές στο Molineux ξανά».

First batch of protective coveralls and masks from #Fosun arriving at New Cross Hospital in #Wolverhampton to support the heroic front line medics. We stand together with our fans, friends, families and the city of Wolverhampton. We will soon hear the roars at Molineux again! pic.twitter.com/LUE5jecb0B

— Guangchang Guo (@GuangchangGuo) March 21, 2020