Γκάφα ολκής από την UEFA σχετικά με το EURO

Σε… σύγχυση φαίνεται πως βρίσκονται και οι παράγοντες της UEFA και όλοι όσοι χειρίζονται τα social media της ομοσπονδίας, όσον αφορά τη διοργάνωση του EURO.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, όπως ανακοινώθηκε την περασμένη Τρίτη, μεταφέρεται από το καλοκαίρι του 2020 σε αυτό του 2021, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Πριν από μερικές ώρες από την UEFA είχε διαρρεύσει πως δε θα αλλάξει ονομασία και θα παραμείνει η ονομασία του ως EURO 2020, κάτι πάντως που έδειχνε… παράλογο μιας και η διοργάνωση θα λάβει χώρα το 2021! Λίγες ώρες αργότερα η UEFA το… κατάλαβε και το πήρε πίσω.

Μέσω Twitter απολογήθηκε, αναφέροντας πως έγινε λάθος και πως ακόμα δεν έχει παρθεί οριστική απόφαση για την ονομασία του EURO, ωστόσο το πλέον λογικό είναι αυτό να ονομαστεί EURO 2021.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.

The earlier tweet was sent by mistake.

— UEFA (@UEFA) March 20, 2020