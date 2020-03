NBA : Αρνητικοί στον κοροναϊό παίκτες και επιτελείο των Θάντερ

Σε εξετάσεις για τον κοροναοϊό υποβλήθηκαν οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο των Θάντερ, κατόπιν απόφασης της διοίκησης. Τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, όπως γνωστοποίησε ο δημοσιογράφος Άντριαν Γουορναρόφσκι, όμως άπαντες θα παραμείνουν σε περιορισμό για να μην κολλήσουν.

Πάντως, οι Θάντερ δέχτηκαν αρκετή κριτική για την επιλογή τους, επειδή το τεστ για τον κορωνοϊό κοστίζει και δεν είναι διαθέσιμο για τους απλούς πολίτες. Η ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση και ανέφερε ότι δεν χρησιμοποίησε κρατικά μέσα και όλα έγιναν με ιδιωτική πρωτοβουλία.

«Αντιλαμβανόμενοι την πίεση που δέχεται το ιατρικό σύστημα υγείας της Πολιτείας της Οκλαχόμα, οι Θάντερ δεν χρησιμοποίησαν κρατικές πηγές και προτίμησαν την μία διαφορετική επιλογή στην διαδικασία εξετάσεων του προσωπικού τους» ανέφερε η ανακοίνωση.

The OKC Thunder say test results are negative for the coronavirus for players and staff.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 18, 2020