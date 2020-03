Ολυμπιακός για κοροναϊό: «Μένουμε σπίτι, προπονούμαστε σπίτι»

Οι μέρες που διανύουμε είναι δύσκολες, με την Ελλάδα να είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού και τις εισηγήσεις τις κυβέρνησης να είναι συγκεκριμένες.

Ο Ολυμπιακός προσπαθεί με κάθε τρόπο να περάσει στον κόσμο το μήνυμα και να πείσει τον κόσμο να μείνει στο σπίτι του προκειμένου να μην εξαπλωθεί ο ιός. Τα social βοηθάνε πολλή με όσους είναι σε θέση ισχύος να τα εκμεταλλεύονται για το καλό των πολιτών!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός λοιπόν δημοσίευσε στο twitter ένα βίντεο που απαθανατίζει τον Αχμέντ Χασάν να κάνει γυμναστική στο σπίτι.

Δείτε την ανάρτηση του Ολυμπιακού:

Παράλληλα η ΠΑΕ δημοσίευσε και το ιδιαίτερο πρόγραμμα της εβδομάδας:

Καλημέρα! Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα αλλάζει για όλους μας! #ΜένουμεΣπίτι 🏡🗓 / Good morning! The weekly schedule is changing for all of us! #StayAtHome 🏡🗓 #Olympiacos #GoodMorning #Μένουμε_Σπίτι #Schedule #BeSafe pic.twitter.com/WCWTosQa8M

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 17, 2020