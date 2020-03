Κορωνοϊός: Πληροφορίες ότι η UEFA θα ζητήσει 300 εκ. ευρώ από λίγκες και συλλόγους για αναβολή του EURO

Μία από τις πιο κρίσιμες κουβέντες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι. Η UEFA έχει καλέσει σε τηλεδιάσκεψη τις ομοσπονδίες της προκειμένου να συζητήσουν τι μέλλει γενέσθαι με τα πρωταθλήματα, με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και με το EURO που είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 12 Ιουνίου. Ημερομηνία… απαγορευτική, ελέω κορωνοϊού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αγγλία, η UEFA θα ζητήσει σήμερα από ομάδες και λίγκες να πληρώσουν συνολικά 300 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αναβάλλει το EURO 2020 για ένα χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσουν να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα που θα πάνε πολύ πιο πίσω εξαιτίας του covid-19.

To συγκεκριμένο ποσό αφορά τις ζημιές που αξιώνει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία από την αναβολή της διοργάνωσης για 12 μήνες με το σκεπτικό να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2021.

Η πρόταση πρόκειται να τεθεί προς συζήτηση στην τηλεδιάσκεψη της Τρίτης, στην οποία θα πέσουν κι άλλες προτάσεις, όπως το να γίνει το EURO τον Δεκέμβριο, κάτι που δε συγκεντρώσει πολλές πιθανότητες.

Exclusive: UEFA to demand £275m from clubs and leagues to postpone Euro 2020 by a year | @David_Ornsteinhttps://t.co/BR86hnb0BE

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) March 16, 2020