Παναθηναϊκός: Οι προτάσεις των αθλητών του για ταινίες και σειρές (vid)

Το #μένουμε_σπίτι έχει γίνει πλέον viral, με τον περισσότερο κόσμο να ακούει τις συμβουλές/οδηγίες της κυβέρνησης και να παραμένει στο σπίτι του για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Το ίδιο κάνουν και οι αθλητές του Παναθηναϊκού.

Οι προπονήσεις δεν επιτρέπονται, αγώνες δεν υπάρχουν και εκείνοι παραμένουν στα σπίτια του, παρέα με τις οικογένειες τους και μας προτείνουν ταινίες και σειρές για να δούμε και να περάσουμε την ώρα μας ευχάριστα.

Από το Gladiator του Ντίνου Μήτογλου και το La Casa de Papel του Παναγιώτη Πελεκούδα, έως το Rocky του Φριντέτ και το Wedding Crashers του Νικ Καλάθη.

Δείτε τις προτιμήσεις των αθλητών του Παναθηναϊκού και πατήστε το… play:

Ντίνος Μήτογλου – The Gladiator

Παναγιώτης Πελεκούδας – La Casa de Papel

Όλγα Βεργίδου – Peaky Blinders

Τζίμερ Φριντέτ – Rocky

Τσάστιτι Ριντ – The Shawshank Redemption

Άξελ Γιάκομπσεν – Vikings

Νικ Καλάθης – Wedding Crashers

Σωτήρης Πανταλέων – Spotlight

Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος – Uncut Gems

Σοφία Κοσμά – How To Get Away With Murder