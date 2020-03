Η Λέιτον Όριεντ διοργανώνει τουρνουά FIFA με 128 ομάδες!

Ο κορωνοϊός έχει αναγκάσει τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης να διακόψουν τα πρωταθλήματα τους, ενώ το ίδιο ισχύει και στις διοργανώσεις της UEFA, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η Λέιτον Όριεντ, ομάδα που αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος να προχωρήσει σε μια πρωτότυπη κίνηση.

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος από το Νησί διοργανώνει τουρνουά FIFA και έχει απηυθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε ομάδα του κόσμου, αφού πρόκειται να διεξαχθεί με επίσημο τρόπο και από το σπίτι όπως αναφέρει μέσω Twitter.

Ήδη αρκετές ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή. Από τις αγγλικές Κέμπριτζ, Κρου, Ίπσουιτς και πόσες ακόμη που αγωνίζονται στις μικρότερες κατηγορίες, μέχρι την Μάντσεστερ Σίτι αλλά και την βελγική Κορτράικ, την σουηδική Τζουργκάρντεν, τις ολλανδικες Άλκμααρ, Φέγενορντ και την Σίδνεϊ από την Αυστραλία.

Ασφαλώς πρόκειται για μια πρωτότυπη κίνηση, που αναμένεται να προσελκύσει κόσμο και να κρατήσει ζεστό το ενδιαφέρον των φίλων του ποδοσφαίρου, ενώ στο τουρνουά θα συμμετέχουν 128 ομάδες συνολικά, με όλες τις φάσεις όπως αναφέρουν οι άνθρωποι της Λέιτον να είναι νοκ-άουτ.

🙌 Good morning everyone!

Early this morning, we hit the 64 mark, as reigning Premier League champions @ManCity registered their interest!

Since then, we’ve had 5 more teams try to get in…

So we have two options for you to decide where we go next with this…

👇 pic.twitter.com/QeEL8WAOJN

— Leyton Orient (@leytonorientfc) March 16, 2020