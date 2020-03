Γιατί Τουρκία γεμίζει με drone τον Έβρο

Σε πλήρη ισχύ βρίσκεται το σχέδιο της Τουρκίας, η οποία εδώ και σχεδόν ένα μήνα έχει βάλει φωτιά στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, όταν αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα της και να ενθαρρύνει -ενίοτε βοηθήσει- χιλιάδες πρόσφυγες να περάσουν τα σύνορα με την Ελλάδα.

Μετά από μέρες «μαχών» ανάμεσα σε ελληνικές δυνάμεις και πρόσφυγες, υποκινούμενους από τις τουρκικές δυνάμεις στα σύνορα, οι οποίες, εκτός από τη ρίψη δακρυγόνων και άλλων χημικών, έφτασαν στο σημείο να προσπαθήσουν να γκρεμίσουν ακόμα και τον φράχτη, τώρα η Τουρκία ετοιμάζει νέο… επιχειρησιακό σχέδιο στα σύνορά της με τον Έβρο…

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία με τη σειρά τους εδώ και αρκετές μέρες παίζουν τον δικό τους ρόλο στο βρώμικο σχέδιο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Hurriyet, το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει πτήσεις και εναέριες περιπολίες από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τύπου «Bayraktar TB2».

Το εν λόγω σχέδιο σχέδιο που φέρει την ονομασία «1453» –ονομασία καθόλου τυχαία φυσικά μιας και πρόκειται για το έτος άλωσης της Κωνσταντινούπολης- περιλαμβάνει πτήσεις και εναέριες περιπολίες από μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο την… αποτροπή ενδεχόμενων επαναπροωθήσεων εκ μέρους των ελληνικών αρχών.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το δημοσίευμα, τα τουρκικά drone, συγκεκριμένα, εντοπίζουν το σημείο, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι επαναπροωθήσεις, και άμεσα ενημερώνουν τις επίγειες τουρκικές δυνάμεις, οι οποίες αναλαμβάνουν – στη συνέχεια – το έργο της αποτροπής των ελληνικών κινήσεων.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, Anadolu, δείχνει Τούρκους χειριστές Bayraktar TB2 να παρακολουθούν τις κινήσεις των ελληνικών δυνάμεων, αλλά και της FRONTEX στα σύνορα.

Drone surveillance of #Greece troops by #Turkey on border code named as «1453», a reference to the conquest of Constantinople (Istanbul) by Turkish army.

The footage was advertised by Turkish state-run news agency Anadolu. #NeoOttomanism by any means. pic.twitter.com/bjoiskIvRl

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 14, 2020