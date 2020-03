Λιμενικό: Σαφής η πρόθεση εμβολισμού του σκάφους μας από την τουρκική ακταιωρό

Η τουρκική ακταιωρός προέβη σε σκοπούμενη σύγκρουση με περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κω, με σαφή πρόθεση τον εμβολισμό του εν λόγω σκάφους ανακοίνωσε το Λιμενικό αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτη ανοιχτά της Κω, όταν τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού.

Συγκεκριμένα το Λιμενικό αναφέρει: Στις 05:45 σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή ν. Κω, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, τουρκική ακταιωρός προέβη σε σκοπούμενη σύγκρουση με περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κω, με σαφή πρόθεση τον εμβολισμό του εν λόγω σκάφους.

Σημειώνεται ότι, το περιπολικό σκάφος εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή επί της οριογραμμής.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν η πρόκληση μικρών υλικών ζημιών στο περιπολικό σκάφος ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός μέλους πληρώματος.

Βίντεο – ντοκουμέντο από το περιστατικό ανήρτησε στο Τwitter η ανταποκρίτρια της Bild στην Αθήνα, Λιάνα Σπυροπούλου.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από την ελληνική πλευρά για το περιστατικό, ωστόσο έρχεται εν μέσω της γενικότερης τουρκικής προκλητικότητας σε Αιγαίο και Έβρο.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) March 11, 2020