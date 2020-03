Κως: Τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτη ανοιχτά της Κω, όταν τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δυο σκάφη συγκρούστηκαν στη μέση γραμμή ανάμεσα στην Κω και τα τουρκικά παράλια.

Βίντεο – ντοκουμέντο από το περιστατικό ανήρτησε στο Τwitter η ανταποκρίτρια της Bild στην Αθήνα, Λιάνα Σπυροπούλου.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από την ελληνική πλευρά για το περιστατικό, ωστόσο έρχεται εν μέσω της γενικότερης τουρκικής προκλητικότητας σε Αιγαίο και Έβρο.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) March 11, 2020