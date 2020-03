Μπορίσοφ: Ο Ερντογάν αρνείται να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Μητσοτάκη

EU-Western Balkans summit in Sofia, Bulgaria on May 17, 2018. / Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε. – Δυτικών Βαλκανίων Σόφια, Βουλγαρία, 17 Μαΐου 2018.

Γκρεμίζει την τουρκική προπαγάνδα ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ αποκαλύπτοντας σε συνέντευξή του ότι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αρνείται να καθίσει στο ίδιο τραπέζι διαλόγου με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως αναφέρει το euractiv.com, ο Μπορίσοφ είχε αναλάβει πρωτοβουλία που θα έφερνε στο τραπέζι των συζητήσεων στη Σόφια την Ελλάδα, την Τουρκία και Ευρωπαίους ηγέτες, ώστε να αποφευχθεί μια νέα προσφυγική κρίση. Τουρκικά ΜΜΕ: Προσφυγικές ροές (και) από Αττάλεια προς Καστελόριζο «Προσπάθησα πολύ για να οργανώσω αυτή τη συνάντηση σε ένα ευρύτερο επίπεδο» είπε ο Μπορίσοφ. «Μετά ενημερωθήκαμε ότι υπήρξαν νεκροί μετανάστες. Κάποιοι από τους ομολόγους μου δεν δίστασαν να ανεβάσουν τις απόψεις τους για τις πληροφορίες αυτές στο διαδίκτυο», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον Βούλγαρο πρωθυπουργό «την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Ερντογάν ήταν έτοιμος να έρθει στη Σόφια την Παρασκευή, αλλά η απροθυμία του να καθίσει στο τραπέζι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη οδήγησε τελικά στο να μην γίνει αυτή η συνάντηση». Σκληρά ελληνικά μέτρα εν μέσω ευρωπαϊκής αμηχανίας