Εγκλωβισμένοι σε ξηρά και θάλασσα οι πρόσφυγες – Αντιμέτωποι και με τα ακραία στοιχεία

Ακροδεξιοί και πογκρόμ κατά προσφύγων και μελών ΜΚΟ είχαν εδώ και καιρό αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στη Λέσβο. Μετά την ανακοίνωση της κυβέρνηση για την επίταξη χώρων με σκοπό τη δημιουργία κλειστών κέντρων υποδοχής, το οποίο άναψε το «φιτίλι» στο ήδη τεταμένο κλίμα, ακραία φαινόμενα, φορώντας τη μάσκα των «αγανακτισμένων πολιτών» άρχισαν να κάνουν ξετρυπώνουν.

Την ίδια στιγμή εγκλωβισμένοι παραμένουν ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο χιλιάδες πρόσφυγες που καταφτάνουν από την Τουρκία, με τον Ταγίπ Ερντογάν να συνεχίζει να παίζει το παιχνίδι του χρησιμοποιώντας ως πιόνια χιλιάδες εξαθλιωμένους ανθρώπους και την ελληνική κυβέρνηση να σκληραίνει τη στάση της, παγώνοντας ακόμα και τις αιτήσεις ασύλου.

Εικόνες ντροπής στη Λέσβο

Ωστόσο οι εικόνες ντροπής που έκαναν τον γύρο του κόσμου, στις οποίες αποτυπώνεται το ρατσιστικό μένος κατά προσφύγων και αλληλέγγυων, θυμίζουν μαύρες εποχές.

Το ακροδεξιό παραλήρημα δε σταμάτησε ούτε στην παρουσία εγκύων στις ακτές της Λέσβου, οι οποίες κατέφτασαν το πρωί της Κυριακές με βάρκες, κατά των οποίων επιτέθηκαν λεκτικά με χυδαίους χαρακτηρισμούς.

Επιθέσεις δέχτηκαν και ρεπόρτερ, ανταποκριτές ξένων μέσων, ενώ εμπρησμός σημειώθηκε και στο κέντρου υποδοχής στη Σκάλα Συκαμνιάς, Stage 2, λίγες ώρες αφού έγινε γνωστή απόφαση του Δημάρχου δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου να ανοίξει για μια μόλις μέρα τον καταυλισμό προκειμένου να φιλοξενηθούν εκεί αποκλειστικά γυναίκες και παιδιά που έφθασαν σήμερα στο νησί από τα τουρκικά παράλια.

Ντροπή και αποτροπιασμό προκαλούν όσα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας, την ώρα που καταφτάνουν στο νησί οι πρώτες βάρκες.

Ορισμένοι κάτοικοι της Λέσβου εμπόδισαν πρόσφυγες και μετανάστες, μεταξύ των οποίων μικρά παιδιά που βρίσκονται εν πλω για ώρες, να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Θέρμης.

«Τα σύνορα έκλεισαν, γιατί ήρθατε;… Πίσω στην Τουρκία…». «Αφήστε τους μέσα στη βάρκα, αλλιώς θα πάνε απέναντι και θα τρέχουν σαν τα ποντίκια», «Να μπούμε σε μια βάρκα – ποιος έχει μια βάρκα; -και να τους τραβήξουμε μέσα», «Στη θάλασσα…» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι.

Δημοσιεύτηκε από Στο Νησί στις Κυριακή, 1 Μαρτίου 2020

Ελληνικός μπολιτιζμός:«- Η άλλη είναι γκαστρωμένη. Κι επειδή είναι γκαστρωμένη; Όταν την πήρες τη βάρκα…- Να μη γαμιόσνα σα τη σκύλα να μην ήσουνα γκαστρωμένη μωρή! Κουνέλες! Εμείς σε γαμήσαμε;»(πηγή: Στο Νησί)

Επιθέσεις κατά ρεπόρτερ

Ορισμένοι επιτέθηκαν κατά γερμανού δημοσιογράφου του τηλεοπτικού δικτύου ZDF, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι, και μιας Ελληνίδας καμεραμάν ρίχνοντας τα πράγματά τους στη θάλασσα. Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους προπηλάκισαν και την επικεφαλής του γραφείου Λέσβου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Michael Trammer χτυπήθηκε από φασίστες που πέταξαν τις φωτογραφικές του μηχανές στη θάλασσα.

I was attacked by fascists as locals try to push a boat of refugees that was in distress earlier away from the port of Thermi on #Lesvos. I am (kinda) ok, don’t worry – the refugees though are still sitting in the boat. Plastic bottles are thrown at them. #Europe2020 pic.twitter.com/BE00gc9pXB — Michael Trammer (@mic_tra) March 1, 2020

«Πέταξαν τις κάμερές μου στη θάλασσα. Με χτύπησαν και με κλότσησαν άσχημα. Αυτό κράτησε λίγη ώρα. Καμιά αστυνομία τριγύρω, ακόμα κι όταν έφυγε από το σημείο. Κάποιοι από τους ντόπιους οι οποίοι διαφώνησαν με αυτούς που μου επιτέθηκαν με φρόντισαν».

Όπως καταγγέλλει στην κάμερα της τοπικής ιστοσελίδας stonisi.gr μια κάτοικος της Μυτιλήνης η οποία έγινε μάρτυρας της ακροδεξιάς βίας κατά των φωτορεπόρτερ «ήμασταν στην άλλη άκρη του μόλου και κοιτάζαμε από απέναντι τη βάρκα και βλέπω να έρχεται προς την πλευρά μας ένα τσούρμο νεολαίοι οι οποίοι μόλις φτάνουν κοντά μας φοράνε μάσκες –παιδιά, μικροί- και τον έπιασαν τον νεαρό (σ.σ. τον φωτογράφο) του πέταξαν την κάμερα και του χτυπούσαν το κεφάλι στα βράχια. Αν δεν επέβαινα θα τον είχαν σκοτώσει, δεν υπάρχει περίπτωση».

Μαρτυρίες για επιθέσεις σε δημοσιογράφους και φωτογράφους ελληνικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, πριν απο λίγο στο λιμάνι της Θερμής. Μαρτυρίες για επιθέσεις σε δημοσιογράφους και φωτογράφους ελληνικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, πριν απο λίγο στο λιμάνι της Θερμής.https://stonisi.gr/post/7298/epeisodia-to-limani-ths-thermhs

Ο ανταποκριτής του Spiegel στην Ελλάδα, Γιώργος Χρηστίδης, σε αναρτήσεις του στο Twitter κατήγγειλε φραστικές απειλές σε βάρος του τόσο στη Θέρμη όσο και κοντά στο στρατόπεδο συγκέντρωση της Μόριας κάνοντας λόγο για «μια μαύρη μέρα για την Ελλάδα».

Ο δημοσιογράφους τονίζει ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο και χαρακτήρισε δειλούς τους διαδηλωτές στο λιμάνι, που δεν δίνουν νερό ούτε στα μωρά και προσπάθησαν να ρίξουν τον ίδιο στην θάλασσα.

Στο «μπλόκο» προς τη Μόρια, ο Χρηστίδης ρώτησε κάτοικο γιατί συμμετέχει και εκείνος του απάντησε να σηκωθεί να φύγει. Όταν δεν τον ρώτησε «αλλιώς;» ο άνδρας έβγαλε μια σιδερένια αλυσίδα και προσπάθησε να τον χτυπήσει. «Έχω ονοματεπώνυμο» γράφει ο ανταποκριτής.

Some locals blocking access to #Moria camp nearby for new arrivals . I asked one why, he told me to get the fuck out „or else“? I asked. He took out an iron chain and tried to strike me I didn’t let him and he stepped down They can’t handle a reporter but they ll save the nation pic.twitter.com/of30Lqfg8M — Giorgos Christides (@g_christides) March 1, 2020

Μετά από λίγο ανήρτησε φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητό του, λέγοντας πως «τραυματίστηκα, που επιτέθηκαν με ξύλα, παρενοχλήθηκα και κυνηγήθηκα μέχρι το αυτοκίνητο από ακροδεξιούς εξτρεμιστές» αναφέρει στην ανάρτησή του.

I was injured, thrown woods at, harassed and car chased. In #Lesvos, Greece In 2020 By right-wing extremists who first prevented a migrant boat full of children from reaching ashore And then built road blocks across the main road to harass NGOs and reporters This landed in my car pic.twitter.com/UlYOQpZBni — Giorgos Christides (@g_christides) March 1, 2020

Εμπρησμός του κέντρου υποδοχής στη Σκάλα Συκαμνιάς

Το απόγευμα της Κυριακής, άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο Stage 2, την άτυπη δομή στη Συκαμνιά, που λειτουργούσε με ευθύνη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου όπου έκλεισε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δυτικής Λέσβου.

Φωτιά στο Stage 2 Συμβαίνει Τώρα: Καίγεται το Stage 2 στη Συκαμνια που λειτουργούσε με ευθύνη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου, οπότε έκλεισε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δυτικής Λέσβου. Άγνωστοι αργά σήμερα το απόγευμα έβαλαν φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει κίνδυνος για επέκταση της πυρκαγιάς.

Σήμερα το απόγευμα είχε γίνει γνωστή η απόφαση του Δημάρχου δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου να ανοίξει για μια μόλις μέρα τον καταυλισμό προκειμένου να φιλοξενηθούν εκεί αποκλειστικά γυναίκες και παιδιά που έφθασαν σήμερα στο νησί από τα τουρκικά παράλια.

Με ανακοίνωση του ο Δήμος Δυτικής Λέσβου «καταδικάζει απερίφραστα τον εμπρησμό της προσωρινής δομής στη Σκάλα Συκαμιάς».

Παράλληλα καλεί τους πολίτες «να παραμείνουν ψύχραιμοι και ενωμένοι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Κάνουμε έναν δίκαιο αγώνα, ας μην αμαυρωθεί» καταλήγει η ανακοίνωση.

Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση

«Φρένο» σε όλα όσα διαδραματίζονται στα σύνορα στον Έβρο επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση η οποία εδώ και αρκετούς μήνες παρακολουθούσε ως απλός θεατής τις εξελίξεις στο προσφυγικό, αποφάσισε βλέποντας τις εικόνες με τους χιλιάδες πρόσφυγες στα σύνορα στον Έβρο αλλά και τις αθρόες ροές στα νησιά του Αιγαίου να λάβει έκτακτα μέτρα.



Αυτά αφορούν μεταξύ άλλων στην αναβάθμιση της φύλαξης των συνόρων , την προσωρινή αναστολή για ένα μήνα της υποβολής αιτήσεων ασύλου όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα αλλά και την άμεση επιστροφή χωρίς καταγραφή στη χώρα προέλευσης όσων εισέρχονται παρανόμως στην ελληνική επικράτεια, ένα αμφιλεγόμενο μέτρο που χρήζει διευκρινήσεων από την κυβέρνηση.

Αναλυτικά τα πέντε έκτακτα μέτρα

Τα πέντε έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε λίγη ώρα μετά το τέλος της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας είναι τα εξής:

1. Την αναβάθμιση σε μέγιστο επίπεδο των μέτρων φύλαξης των ανατολικών, χερσαίων και θαλάσσιων, συνόρων της χώρας από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις για την αποτροπή παράνομων εισόδων στη χώρα.

2. Την προσωρινή αναστολή, για ένα (1) μήνα από την ημέρα λήψης της παρούσας απόφασης, της υποβολής αιτήσεων ασύλου όσων εισέρχονται στη χώρα παράνομα.

3. Την άμεση επιστροφή, όπου αυτό είναι δυνατόν, στη χώρα προέλευσης, χωρίς καταγραφή, όσων εισέρχονται παράνομα σε ελληνικό έδαφος.

4. Την υποβολή αιτήματος στην FRONTEX για ανάπτυξη της ομάδας RABIT με στόχο τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της χώρας, που συνιστούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Την άμεση γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ληφθούν προσωρινά μέτρα υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας, για την αντιμετώπιση επείγουσας κατάστασης λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Κατηγορώ» Πέτσα σε Τουρκία

Ο κ. Πέτσας θέλοντας να δικαιολογήσει τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για το προσφυγικό, σημείωσε ότι «η Ελλάδα τις τελευταίες μέρες δέχεται αιφνίδια, μαζική, οργανωμένη και συντονισμένη, πίεση από μετακινήσεις πληθυσμών στα ανατολικά, χερσαία και θαλάσσια, σύνορά της».

Έκανε λόγο για ασύμμετρη απειλή κατά της ασφάλειας της χώρας και κατηγόρησε ευθέως την Τουρκία ότι κατευθύνει και ενθαρρύνει αυτή την αιφνίδια, μαζική και οργανωμένη πίεση από μετακινήσεις πληθυσμών στα ανατολικά χερσαία και θαλάσσια σύνορά της.

Καταφέρθηκε με σκληρές εκφράσεις κατά της Τουρκίας λέγοντας πως αντί να περιορίσει τα κυκλώματα διακινητών μεταναστών και προσφύγων, έχει γίνει η ίδια διακινητής.

«Τα συγκεντρωμένα άτομα επιχειρούν διά της βίας να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος, παρά το γεγονός ότι από την ελληνική πλευρά έχει καταστεί σαφές, με κάθε τρόπο ότι δεν επιτρέπεται καμία απολύτως διέλευση.

Λόγω του συντονισμένου και μαζικού χαρακτήρα της, η μετακίνηση αυτή δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο του ασύλου που αφορά μόνο εξατομικευμένες περιπτώσεις.

Υπό τις συνθήκες αυτές, η παρούσα κατάσταση συνιστά ενεργή, σοβαρή, εξαιρετική και ασύμμετρη απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας» σημείωσε ο κ. Πέτσας.