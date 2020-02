ΕΚΤ: Στα 94 εκατ. ευρώ τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα

epa02150995 (FILE) A file picture dated 11 March 2010 shows a euro coin and notes in Frankfurt Main, Germany. On 10 May 2010, German Chancellor Merkel defended the 'unprecedented' 750-billion-euro (960-billion-US dollar) safety net for eurozone members agreed upon overnight in Brussels. Merkel said the 'unique' measures served to 'strengthen and protect' the euro currency against 'broad attacks' on the markets. Merkel also stressed that any such bail-out would be attached to stringent demands for any ailing economy to enact budget reforms. EPA/TOBIAS KLEINSCHMIDT

Στα 94 εκατ.ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) από την ανατίμηση των ελληνικών ομολόγων που διακρατά στο χαρτοφυλάκιο της, στο πλαίσιο του προγράμματος SMP. Kατά τα λοιπά, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ που δημοσιοποιήθηκαν χθες, τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 0,8 δισ. ευρώ, σε 2,4 δισ. ευρώ το 2019 από 1,6 δισ. ευρώ το 2018 και διανέμονται στο ακέραιο στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. «Καμπανάκι» από ΠΟΥ για Κοροναϊό : Κανένας εφησυχασμός, η λοίμωξη μπορεί να εξαπλωθεί – Οι καθαροί τόκοι – έσοδα επί τίτλων που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής ήταν 1,4 δισ. ευρώ (το 2018 ήταν 1,2 δισ. ευρώ). – Ο ισολογισμός της ΕΚΤ αυξήθηκε σε 457 δισ. ευρώ (το 2018 ήταν 447 δισ. ευρώ). Οι τόκοι Πιο αναλυτικά, οι καθαροί τόκοι – έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 2.686 εκατ. ευρώ (το 2018 ήταν 2.277 εκατ. ευρώ). Οι καθαροί τόκοι – έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων αυξήθηκαν σε 1.052 εκατ. ευρώ (το 2018 ήταν 862 εκατ. ευρώ), ως αποτέλεσμα της αύξησης των τόκων – εσόδων από το χαρτοφυλάκιο σε δολάρια ΗΠΑ. Οι καθαροί τόκοι – έσοδα από το πρόγραμμα APP αυξήθηκαν κατά 316 εκατ. ευρώ σε 1.136 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των μέσων διακρατούμενων τίτλων και της αύξησης της μέσης απόδοσης των τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme – PSPP) στη διάρκεια του έτους σε σύγκριση με το 2018. Αντιθέτως, οι καθαροί τόκοι – έσοδα από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme – SMP) μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, σε 291 εκατ. ευρώ (το 2018 ήταν 384 εκατ. ευρώ). Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 197 εκατ. ευρώ (το 2018 οι πραγματοποιηθείσες ζημίες ήταν ύψους 77 εκατ. ευρώ), λόγω των πραγματοποιηθέντων κερδών από μεταβολές τιμών τίτλων σε δολάρια ΗΠΑ, καθώς η μείωση των αποδόσεων των ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ στη διάρκεια του έτους είχε θετική επίδραση στην αγοραία αξία τους. Στους τίτλους που διακρατούνται στα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, οι οποίοι αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, διενεργούνται έλεγχοι απομείωσης της αξίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, δεν καταγράφηκαν ζημίες λόγω απομείωσης αξίας σε αυτά τα χαρτοφυλάκια. Τα έσοδα Τα έσοδα από εποπτικά τέλη, τα οποία προκύπτουν από τα τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών της ΕΚΤ στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών καθηκόντων της, ανήλθαν σε 537 εκατ. ευρώ (το 2018 ήταν 518 εκατ. ευρώ). Η αύξηση το 2019 αφορά την άνοδο του μέσου αριθμού υπαλλήλων που εργάζονται για την τραπεζική εποπτεία. Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν σε 566 εκατ. ευρώ (το 2018 ήταν 515 εκατ. ευρώ), λόγω της ανόδου του μέσου αριθμού υπαλλήλων το 2019, κυρίως στην τραπεζική εποπτεία, και των αυξημένων δαπανών σε σχέση με λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές που προέκυψαν από την αναλογιστική αποτίμηση στο τέλος του 2019. Οι λοιπές διοικητικές δαπάνες μειώθηκαν σε 590 εκατ. ευρώ (το 2018 ήταν 599 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών που συνδέονται με την παροχή υποστήριξης από προσωρινά απασχολούμενους υπαλλήλους και εξωτερικές εταιρείες συμβούλων.