Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Euro Working Group

Την απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής του Euro Working Group (EWG) ανακοίνωσε ο Χανς Βίλμπριφ στον πρόεδρο του Eurogroup, Μάριο Σεντένο.

«Ο Χανς Βίλμπριφ με πληροφόρησε σήμερα για την απόφασή του να παραιτηθεί από πρόεδρος του EWG, που είναι το όργανο το οποίο προετοιμάζει το Eurogroup. Αρχίσαμε τη διαδικασία αντικατάστασής του για να διασφαλίσουμε τη συνέχεια του εντατικού έργου που είναι αναγκαίο για να εφαρμόσουμε τη φιλόδοξη ατζέντα μας για το πρώτο εξάμηνο του 2020», έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.

«Ο Χανς είχε κομβικό ρόλο στην προώθηση της μεταρρύθμισης της Ευρωζώνης, στη δημιουργία της βάσης για τις συζητήσεις στο Eurogroup τα δύο τελευταία χρόνια. Του εύχομαι ό,τι το καλύτερο στις μελλοντικές του προσπάθειες», πρόσθεσε ο Σεντένο.

Hans has played a pivotal role in driving forward the euro-area reform, laying the ground for discussions at the Eurogroup over the past two years. I wish him all the best in his future endeavours. pic.twitter.com/jvwEaRcC4O

