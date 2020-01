Αυστραλιανό Όπεν: Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε η Σάκκαρη απέναντι στην Κβίτοβα

Το έργο της Μαρίας Σάκκαρη ήταν εξαρχής πολύ δύσκολο κόντρα στην περσινή φιναλίστ του Αυστραλιανού Όπεν, Πέτρα Κβίτοβα.

Η ελληνίδα τενίστρια το πάλεψε όσο μπορούσε και έπεσε… ηρωικά με 6-7 (4), 6-3, 6-2 σε δύο ώρες και 12 λεπτά χάνοντας την ευκαιρία για πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά.

Παρ΄όλα αυτά, η Σάκκαρη πέτυχε σπουδαία πράγματα στην Αυστραλία, αφού πρώτη φορά στην καριέρα της προκρίθηκε σε φάση «16» major, ενώ όσον αφορά την Κβίτοβα, στους «8» θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα της Μπάρτι με τη Ρίσκε.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη ξεκίνησε καλύτερα, αφού με break προηγήθηκε 2-0 και ήταν μπροστά σχεδόν σε όλο το σετ, αλλά η Τσέχα με δικό της break κατάφερε να ισοφαρίσει σε 5-5 και το σετ κρίθηκε στο tie-break με την ελληνίδα τενίστρια να κάνει το 1-0.

Στο δεύτερο σετ η Κβίτοβα έκανε break από το πρώτο game, η Σάκκαρη απάντησε με δικό της break, αλλά από το έβδομo game και μετά η Κβίτοβα κυριάρχησε και έφτασε στο 1-1 με 6-3.

Κάπου εκεί ήρθε και η κούραση για τη Σάκκαρη, που στο τρίτο σετ βρέθηκε γρήγορα πίσω με 3-0 και τελικά έχασε με 6-2, κρατώντας πάντως την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε.

Last year’s finalist @Petra_Kvitova is the first through to a fourth #AusOpen quarter-finals as she dashes Sakkari’s hopes 6-7(4) 6-3 6-2. #AO2020 pic.twitter.com/SDVSZ6A4tp

She’ll get another chance to serve it out!@mariasakkari gets the immediate break back for 6-5.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/38ezQbniTI

