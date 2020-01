Μπαπέ : Η Λίβερπουλ μοιάζει με μηχανή

Ο Κίλιαν Μπαπέ αναφέρθηκε στη φετινή Λίβερπουλ των 21 νικών και της 1 ισοπαλίας σε 22 αγωνιστικές της Premier League και εξέφρασε το θαυμασμό του για το σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν σχολίασε τις επιδόσεις των κόκκινων τη φετινή σεζόν, τονίζοντας πως παίζει σαν να είναι μηχανή.

«Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει. Δεν έχει χάσει ούτε ένα ματς και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι απόλυτα συγκεντρωμένη ομάδα σε κάθε παιχνίδι. Παίζουν, νικούν, παίζουν, νικούν. Είναι σαν… μηχανή!» είπε, ενώ κλήθηκε να σχολιάσει και τον πανηγυρισμό που του έκλεψε ο Αλεξάντερ – Άρνολντ στο πρόσφατο «διπλό» της Λίβερπουλ στην έδρα της Λέστερ:

«Το είδα και δε με ενόχλησε καθόλου! Είναι εκπληκτικός παίκτης» είπε χαμογελώντας ο Μπαπέ.

