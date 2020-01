Ιράκ: Εκρήξεις στη Βαγδάτη – Ρουκέτα κοντά στην αμερικανική πρεσβεία

Ένας πύραυλος Κατιούσα έπεσε σήμερα το απόγευμα εντός της Πράσινης Ζώνης της Βαγδάτης, της περιοχής όπου εδρεύουν η αμερικανική πρεσβεία και πολλά κυβερνητικά κτίρια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

The rocket that landed in #Baghdad appears to have stuck a house were 3 people are reportedly injured. pic.twitter.com/olhCrpvMab

— Aurora Intel (@AuroraIntel) January 4, 2020