Βαγδάτη: Εκκενώθηκε η αμερικανική πρεσβεία – Απόπειρα εισβολής

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στην πρωτεύουσα του Ιράκ, Βαγδάτη, όπου διαδηλωτές έχουν περικυκλώσει την αμερικανική πρεσβεία, η οποία και εκκενώθηκε.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την αμερικανική πρεσβεία για να διαμαρτυρηθούν για τις αεροπορικές επιδρομές, με στόχο, όπως αναφέρουν οι ΗΠΑ, στρατόπεδα και αποθήκες μαχητών φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής που εδρεύουν στο Ιράκ.

Δύο πηγές δήλωσαν στο CNN πως οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να μπουν στην πρεσβεία, με το προσωπικό ασφαλείας να «απαντά» με χρήση δακρυγόνων.

Βίντεο και φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του κόσμου μέσω κοινωνικών δικτύων δείχνουν τους διαδηλωτές να σπάνε τα παράθυρα της πρεσβείας και να ανάβουν φωτιές. Μέχρι στιγμής, έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 20 άτομα.

#BREAKING: Thousands of Iraqis mostly #IRGC backed #PMU members are now protesting in front of #US Embassy in #GreenZone,#Baghdad. They have set its wall & entrance on fire & are trying to enter its building. If they enter the building, #Iraq Special Forces will open fire at them pic.twitter.com/4jrMBAxN2K

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) December 31, 2019