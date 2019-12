Καντονά : Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θυμίζει γέρο που προσπαθεί να κάνει σεξ

Είναι γνωστό ότι ο Ερίκ Καντονά δε μασάει τα λόγια του. Το αντίθετο μάλιστα. Θα πει αυτό που πιστεύει και θα το κάνει με το δικό του μοναδικό τρόπο.

Έτσι και τώρα που σχολιάζοντας τον τρόπο που αγωνίζεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον παρομοίασε με ένα γέρο που κάνει σεξ.

Ο γάλλος παικταράς, που έπαιξε στις χρυσές εποχές των «κόκκινων διαβόλων» επί Σερ Άλεξ και κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, βλέπει τώρα την ομάδα του Σόλσκιερ στο -24 από την κορυφή και λογικά τον πιάνει μια κατάθλιψη.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει μια ειδική θέση στην καρδιά μου. Βλέποντάς τη όμως να παίζει, είναι σαν να κάνει σεξ ένας γέρος. Προσπαθεί σκληρά, αλλά στο τέλος όλοι είναι απογοητευμένοι. Θα επιστρέψει όμως, γιατί είναι η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Cantona: “Watching United play now is a bit like making love as an old man. You try as hard as you can, but at the end of the day everyone is a bit disappointed. But they will be back!” 😂 #MUFC [Otro] pic.twitter.com/Q0ECvWURsc

— United Xtra (@utdxtra) December 24, 2019