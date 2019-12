Γιάννης: «Δουλεύω για να γίνω καλύτερος ηγέτης»

Ο Γιάννης ήταν τρομερός στην νίκη των Μπακς επί των Νικς, καθώς σημείωσε τριπλ νταμπλ σε μόλις 26 λεπτά συμμετοχής. Στις δηλώσεις του μετά το ματς τόνισε πως πλέον δουλεύει στο να γίνει καλύτερος ηγέτης, μίλησε για το κάρφωμα του Θανάση, αλλά και για την επερχόμενη αναμέτρηση με τους Πέισερς και τον Μάλκολμ Μπρόγκντον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Stats are gonna be there…that’s the easy part. The tough part is, how can you make those stats count?» pic.twitter.com/UAFKyyGxHA

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 22 Δεκεμβρίου 2019