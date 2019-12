Δένδιας: Η Τουρκία έχει εμπλακεί σε αγώνα που δεν μπορεί να κερδίσει

Η πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου στην Αθήνα το πρώτο τρίμηνο του 2020, συμφωνήθηκε μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Ιορδανού ομολόγου του.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είχε νωρίτερα συνάντηση με τον Ιορδανό ομόλογό του στο Αμμάν, τελευταία στάση της περιοδείας του σε Μέση Ανατολή με αξιωματούχους χωρών του Αραβικού κόσμου.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών του κ. Δένδια με τον Αϊχμάν Σαφάντι βρέθηκε η τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

#Amman: Expanded talks b/w #Greece& #Jordan delegations under FMs @NikosDendias & @AymanHsafadi – bilateral & regional issues in the spotlight / Αμμάν:Διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ αντιπροσωπειών 🇬🇷&🇯🇴 υπό τους ΥΠΕΞ Ν.Δένδια & A.Safadi –διμερή & περιφερειακά θέματα στο επίκεντρο pic.twitter.com/YStTznNP61

