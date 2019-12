Εγκρίθηκε με 158 «ναι» ο προϋπολογισμός 2020

Discussion at the plenum of the Greek Parliament of the 2020 draft State Budget, in Athens, on Dec. 18, 2019 / Συζήτηση του Προϋπολογισμού 2020 στην Ολομέλεια της Βουλής. Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου, 2019

Τον κρατικό προϋπολογισμό του 2020 ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν μίας συνεδρίασης η οποία χαρακτηρίστηκε από τον διαξιφισμό μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Ο κρατικός προϋπολογισμός, όπως και αναμενόταν, εγκρίθηκε χάρη στις 158 ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, καθώς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Με 250 «ναι» εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός του 2020 προβλέπει, μεταξύ άλλων, πρωτογενές πλεόνασμα 3,56% του ΑΕΠ, φοροελαφρύνσεις 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ανάπτυξη της τάξης του 2,8% του ΑΕΠ.